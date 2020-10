X Factor 2020, Live/ Diretta ed eliminato: Ghali ospite, inedeti per i concorrenti

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA LIVE SHOW DI X FACTOR 2020

L’attesa è finalmente finita. Giovedì 29 ottobre, alle 21.15 su Sky e NOW TV, dalla nuovissima Sky Wifi Arena, partono i live di X Factor 2020. Emma Marrone giudice degli Under Uomini, Hell Raton, guida delle Under Donne, Manuel Agnelli, giudice dei Gruppi e Mika, guida degli Over, dopo aver selezionato i dodici concorrenti, sono pronti a sfidarsi in un’edizione totalmente diversa del talent show di Sky che, per le esigenze dovute alla pandemia, ha subito numerosi cambiamenti. Diversamente dalle precedenti edizioni, infatti, i dodici concorrenti, divisi in quattro squadre, non vivono più nel loft, ma in un residence. A documentare, dunque, ciò che accade quotidianamente sono gli stessi ragazzi attraverso i propri smartphone. Grande ospite della prima puntata sarà Ghali che presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”.

X FACTOR 2020, INEDITI PER LA PRIMA PUNTATA DEI LIVE

Per i dodici concorrenti di X Factor 2020, i live partono subito alla grande. Già durante il primo appuntamento, infatti, i cantanti si esibiranno con gli inediti. Si tratta di una novità assoluta per il talent show di Sky che, nelle precedenti edizioni, permetteva ai cantanti di esibirsi sulle note degli inediti quasi alla fine del percorso. A spiegare tale scelta è Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia. «Abbiamo i concorrenti più forti di sempre e questa volontà di raccontarsi ci ha portato a ad avere molti più inediti di qualità. La grande novità è che sarà una prima puntata tutta di inediti. Quando abbiamo ascoltato quello che avevamo per le mani abbiamo deciso di rivoluzionare i live», ha detto in conferenza stampa.

LE SQUADRE DI X FACTOR 2020

Quattro squadre pronte a sfidarsi nelle sette puntate dei live. Ogni squadra è formata da tre concorrenti, ma chi sono i dodici, fantastici cantanti che hanno conquistato la fiducia dei quattro giudici? La squadra di Mika degli Over è formata da Naip, Eda Marì e Vergo. Emma, per gli Under Uomini, ha: Blue Phelix, Santi e Blind. La squadra di Manuel Agnelli dei Gruppi è così formata: Little Pieces of Marmelade, Manitoba e Melancholia. Infine, la squadra delle Under Donne di Hell Raton è formata da: CmqMartina, Casadilego, Mydrama.





