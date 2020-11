X Factor 2020, live show/ Diretta e semifinalisti: Ernia e Guè Pequeno ospiti

X FACTOR 2020, ANTICIPAZIONI QUINTO LIVE 26 NOVEMBRE

Giovedì 26 novembre, in prima serata su Sky Uno, grande appuntamento con X Factor 2020. Per i concorrenti ancora in gara è arrivato il momento di fare sul serio per poter conquistare un posto in semifinale, in programma giovedì 3 dicembre. La squadra delle Under Donne di Hell Raton è sicuramente quella che ha più possibilità di portare in semifinale e, successivamente, in finale, il maggior numero di cantanti. Hell Raton, infatti, con Casadilego, Cmqmartina e MyDrama è il giudice candidato alla vittoria. Nel corso della puntata in onda questa sera che vedrà sul palco Alessandro Cattelan, rientrato al suo posto dopo l’isolamento per covid. Due le manche previste nel quinto live con due eliminazioni. Chi dovrà rinunciare al proprio sogno? Ospiti del quinto live sono Ernia e Guè Pequeno per presentare una nuova collaborazione artistica.

LE ASSEGNAZIONI DELLA PRIMA MANCHE

Protagonista della prima manche sarà l’orchestra che accompagnerà i cantanti nelle varie esibizioni. Il meno votato andrà direttamente al ballottaggio con l’artista che, nel corso della settimana, avrà ottenuto meno streaming.Cosa canteranno i cantanti in questa prima manche? Manuel Agnelli per i Little Pieces of Marmelade ha scelto I am the walrus dei The Beatles mentre per Melancholia ha optato per Hunter di Bjork. Storia d’Amore di Adriano Celentano è il brano che Mika ha scelto per N.A.I.P. mentre Emma per Blind ha scelto di puntare su un testo scritto da lui dal titolo Tremo con la base di In the End dei Linking Park. Hell Raton, per le sue Under Donne, ha scelto brani tutti molto diversi e con cuispera di portare tutte in semifinale. Per Casadilego ha scelto Dance Monkey di Tones and I, La prima cosa bella di Nicola di Bari è il brano che canterà Cmqmartina mentre MYDRAMA si esibirà sulle note di Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa.

X FACTOR 2020: LE ASSEGNAZIONI DELLA SECONDA MANCHE

Cosa canteranno i cantanti che riusciranno a superare la prima manche nella seconda manche? I Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli hanno in programma il loro brano originale Digital Cramps così come Melancholia che, per la seconda manche, puntano sul loro pezzo Alone. Anche N.A.I.P. punta sull’inedito ed originale Partecipo e Blind sul brano Affari Tuoi. Inedito anche per Cmqmartina con Lasciami Andare!. Cover, invece, per Casadilego e Cmqmartina. Casadilego ha preparato Yesterday dei The Beatles mentre MYDRAMA Crudelia di Marracash.



