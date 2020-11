X Factor 2020, live show/ Diretta ed eliminato: il ritorno da ospite di Fedez

ANTICIPAZIONI TERZO LIVE SHOW DI X FACTOR 2020

Dopo aver incollato 887mila spettatori davanti ai teleschermi con una share del 3,8%, in crescita rispetto sia alla stessa puntata della scorsa edizione (+58%) sia al primo live dell’edizione in corso (+2%), X Factor 2020 torna in onda oggi, giovedì 12 novembre, con il terzo live show. Il terzo live di X Factor 2020 sarà aperto dai Purple Disco Machine & Sophie and the Giants che, infiammeranno la serata con la loro hit doppio platino “HYPNOTIZED” pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena. L’esibizione sarà arricchita da una coreografia innovativa realizzata grazie alla tecnologia di Sky Wifi. Grande attesa, inoltre, per il grande ritorno di Fedez che, dopo essere stato un giudice del talent show di Sky, torna in qualità di ospite con il brano Bella Storia che è un tributo al Maestro Eugenio Carmi.

LE ASSEGNAZIONI

Dopo le eliminazioni di Eda Marì e dei Manitoba, sono dieci i cantanti attualmente in gara a X Factor 2020. Anche questa settimana, i giudici hanno cercato di assegnare i brani migliori ai propri concorrenti per esaltare le loro qualità. Manuel Agnelli che è rimasto con due gruppi, ha assegnato Grounds degli Idles ai Melancholia mentre i Little Pieces of Marmelade si esibiranno con la loro composizione originale LPOM. Anche il gruppo degli Over di Mika è rimasto con due soli cantanti. Il giudice ha assegnato La Cura di Franco Battiato a Vergo mentre NAIP presenterà il brano dal titolo Oh Oh Oh. Squadre al completo, invece, per Hell Raton ed Emma Marrone. Hell Raton, alle sue Under Ragazze, ha lasciato la libertà di presentare le proprie composizioni: Casadilego si esibirà sulle note di Lontanissimo, Cmqmartina eseguirà Sparami e MYDRAMA canterà Vieni con me. Infine, anche Emma ha lasciato la stessa libertà ai suoi Under Uomini: Blind eseguirà Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi si esibirà sulle note di Morrison.

CHI SARA’ IL TERZO ELIMINATO DI X FACTOR 2020?

Chi sarà eliminato nel corso del terzo live di X Factor 2020? Dopo essersi salvato in extremis al termine del secondo live vincendo il ballottaggio con i Manitoba, il favorito per l’eliminazione resta Santi degli Under Uomini. Il concorrente della squadra di Emma Marrone continua a non convincere e, con lui, potrebbero finire al ballottaggio i Little Piece of Marmelade dei Gruppi. Della squadra degli Over di Mika, invece, scendono le quotazioni di Vergo mentre tra le Under Donne di Hell Raton, quella che potrebbe rischiare è CmqMartina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA