X Factor 2020, live show/ Eliminato e diretta: conduce Daniela Collu, Maneskin ospiti

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2020: LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE

Giovedì 5 novembre, alle 21.15 su Sky Uno, torna l’appuntamento con i live show di X Factor 2020. A condurre il secondo live sarà Daniela Collu che sostituirà il condottiero del talent show, Alessandro Cattelan, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo dopo la fine dei live. Vicina a giudici e concorrenti, Daniela Collu, questa sera, salirà sul palco presentando le esibizioni dei concorrenti in gara e cercando di non far sentire la mancanza di Alessandro Cattelan. Per sostituire il proprio conduttore, dunque, punta tutto su un nome che è già legato al talent show e che conosce alla perfezione le emozioni, le sensazioni e le ansia dei dodici concorrenti che, questa sera, torneranno ad esibirsi dal vivo.

LE ESIBIZIONI DEL SECONDO LIVE

Nel primo live, i concorrenti si sono esibiti con gli inediti. Alla fine della prima puntata live di X Factor 2020 non c’è stato alcun eliminato. Al ballottaggio finale sono arrivati l’Over Eda Marì e il Gruppo Manitoba. Il gruppo di Manuel Agnelli è stato salvato dai giudici mentre la cantante di Mika è in sospeso. Cosa accadrà questa sera? I 12 concorrenti si esibiranno sulle note delle cover. Hell Raton, per le sue Under Donne, ha assegnato i seguenti brani: Il mio canto libero di Lucio Battisti a Cmqmartina, Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta a MyDrama, Xanny di Billie Eilish per Casadilego. Per gli Over, Mika ha scelto Anche fragile di Elisa per Eda Marì, Bla bla bla di Gigi D’Agostino per NAIP, E ritorno da te di Laura Pausini per Vergo. Manuel Agnelli per i suoi Gruppi ha scelto: Sabotage dei Beastie Boys per i Little Pieces of Marmelade; Bloodmoney di Poppy per i Melancholia; I wanna be sedated dei Ramones per i Manitoba. Emma, invece, per gli Under Uomini ha scelto: Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys (solo base) per Blind, Sciccherie di Madame per Blue Phelix mentre Santi canterà 8 miliardi di persone di Frah Quintale.

MANESKIN OSPITI DEL SECONDO LIVE DI X FACTOR 2020

Grande ritorno a X Factor 2020 dei Maneskin. Il gruppo, arrivato secondo nell’undicesima edizione, torna sul palco del talent show come ospite speciale del secondo live. I Meneskin, grandissima rivelazione di X Factor 11, arriva dopo aver lanciato l’ultimo singolo Vent’anni che sta già scalando tutte le classifiche. Il brano sarà presentato sul palco di X Factor 2020 ed è nato durante il lockdown. “Per parecchio tempo non ci siamo potuti vedere. Il primo germoglio è il giro di chitarra di Thomas; poi Damiano ci ha scritto il testo e finito il lockdown abbiamo unito tutti i riff e ha preso vita il brano. In fase di scrittura abbiamo esaminato idee differenti e non ci siamo posti il problema della lunghezza e neanche di un assolo, elemento oggi assai raro”, hanno spiegato i Maneskin come riporta Sky.



