X Factor 2020 live show, eliminato e pagelle/ Naip follia la potere! Eda Marì a rischio non convince

Tanta musica e nessuna polemica nella prima puntata di X Factor 2020 Live Show. Un esordio frizzante, nonostante tutto, con concorrenti di livello e inediti abbastanza interessanti. A tratti la coreografia di Cattelan e i boati del pubblico hanno fatto dimenticare le limitazioni imposte dalle norme anti-contagio. Regole che ovviamente sono state rispettate per tutta la puntata, con distanziamento garantito sugli spalti, mascherine e tamponi prima dell’ingresso in teatro. Venendo alle pagelle della prima puntata, uno dei più attesi era Blind (7). Il cantante non ha deluso le aspettative con il suo inedito Cuore Nero ma ci aspettiamo di più e soprattutto ci fidiamo di Emma. Cmqmartina supera la prima puntata a pieni voti, anche se Agnelli la vorrebbe più osé. A noi così ha convinto: certamente ha grandi margini di crescita (7,5).

Pagelle X Factor 2020, Eda Marì rischia già l’eliminazione

Tra luci ed ombre di questa prima puntata di X Factor 2020 c’è Eda Marì (5,5) rischia di non emergere. Tutti i giurati hanno trovato in lei incoraggianti punti di forza, ma rispetto agli altri concorrenti è mancato qualcosa. Forse l’emozione per la prima puntata live ha fatto brutti scherzi? Ci sono poi i Little Pieces of Marmelade (6), che hanno raccolto applausi scroscianti. Non sono proprio il nostro genere preferito ma ci fidiamo delle parole dei giurati. Qualità indiscutibili, dunque, ma tutta quella forza rock non sarà un po’ troppa? Blue Phelix (6) non ci ha convinto del tutto, ma è comunque uno di quelli che vogliamo riascoltare nel corso delle prossime puntate. Il suo inedito South Dakota e la sua teatralità sono intriganti. Casadilego (7) è giovane eppure ha una voce da veterana. Potenziale da non sprecare.

X Factor 2020, top e flop prima puntata

Ci sono i Manitoba (4,5) a non convincere con l’inedito Domenica, così come Vergo non ha lasciato il segno (5). Santi (7) è qualcosa di già visto, è vero, ma tiene bene il palco e il suo pezzo è molto orecchiabile. Mydrama (6) non sfigura, ma se pensiamo che è accreditata come favorita allora abbassiamo il voto: ci aspettiamo qualcosa in più da una che pare essere tra le candidate alla vittoria. NAIP (7) è in una sola parola originale, per non dire geniale perché al contrario di quanto detto dai giudici ci sembra davvero troppo. Melancholia (7) molto interessanti, dimostrano di possedere ottime qualità. Gruppo molto unito con una leader che spacca. Non esageriamo nel dire che sono stati tra i più interessanti della prima puntata del live show di X Factor 2020. Faranno strada?



