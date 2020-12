X Factor 2020, live show semifinale/ Diretta, finalisti e eliminati: da Elio ai Pinguini…

X FACTOR 2020, LIVE SHOW: ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 3 DICEMBRE

Giovedì 3 dicembre, in prima serata, Sky Uno trasmette la semifinale di X Factor 2020. L’avventura dei concorrenti ancora in gara del talent show è quasi giunta al termine e questa sera avranno l’ultima possibilità per staccare il biglietto per la finalissima di giovedì 10 dicembre. Sono cinque i concorrenti ancora in gara. Emma arriva alla finalissima con il solo Blind per gli Under Uomini; Manuel Agnelli con Little Pieces of Marmelade per i gruppi, Hell Raton con Casadilego e MyDrama per le Under Donne e Mika con N.A.I.P. per gli Over. Solo in quattro arriveranno alla finalissima. Al ballottaggio finale arriveranno i due concorrenti meno votati e toccherà poi ai giudici decidere chi eliminare. La semifinale sarà ricca di emozioni forti e di colpi di scena per i cinque semifinalisti che, giunti quasi al termine dell’avventura, dovranno dimostrare di avere le carte in tavola per avere un futuro nel mondo della musica. Ospiti della serata saranno i Pinguini Tattici Nucleari.

LE ASSEGNAZIONI DELLA PRIMA MANCHE DI X FACTOR

Due manche per la semifinale di X Factor 2020 al termine della quale saranno decretati i quattro finalissimi che, giovedì 10 dicembre, si contenderanno la vittoria. Durante la prima manche, i concorrenti vivranno l’emozione di duettare con alcuni, importanti artisti della scena musicale. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno con Alberto Ferrari dei Verdena sulle note di Muori Delay; N.A.I.P. canteràLa canzone mononota con Elio mentre Blind si esibirà sulle note di Baby con Madame. Casadilego, invece, avrà al suo fianco Lazza con il brano Catrame mentre Mydrama potrà contare sulla presenza di Izi con cui duetterà sulle note di Chic.

X FACTOR 2020: LE ASSEGNAZIONI DELLA SECONDA MANCHE

La seconda manche della semifinale di X Factor 2020 si chiama My Song per la quale i cantanti si esibiranno sulle note delle loro canzoni del cuore. Casadilego ha scelto Lego House di Ed Sheeran mentre Blind ha deciso di puntare sulla canzone originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali. Mydrama ha optato per Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme mentre N.A.I.P. ha puntato su Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours. I Little Pieces of Marmelade, infine, hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes. Al termine della semifinale, poi, spazio all’Hot Factor con Daniela Collu.



