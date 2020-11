X Factor 2020 pagelle e eliminati/ Mika imprevedibile! Asfalta Santi e poi lo salva. I Manitoba..

Anche senza Alessandro Cattelan (assente per la positività al Coronavirus, ndr) X Factor 2020 funziona benissimo. Al suo posto una frizzante Daniela Collu che non lo fa rimpiangere. Ne teniamo conto nelle nostre pagelle, che partono però dal verdetto conclusivo della gara. I giurati hanno salvato Santi condannando i Manitoba all’eliminazione. Incomprensibile il giudizio di Mika, che prima boccia il giovane cantante e poi lo salva mettendo fuori dai giochi il gruppo. Un verdetto inaspettato quanto decisivo. Mika, non molto tempo prima, aveva espresso grosse perplessità su Santi e durante il ballottaggio aveva parlato di “luce spenta negli occhi” e di “percorso finito”. Quindi la clamorosa retromarcia, con il voto eliminatorio inflitto ai Manitoba, paradossalmente penalizzati perché meno grezzi di Santi. Anche Emma Marrone ed Hell Raton hanno puntato sul giovane concorrente, al contrario di Agnelli che naturalmente voleva proseguire con la band. Non nascondiamo le perplessità, ma ci fidiamo dei coach. Voto 6 a Santi, 7 ai Manitoba.

X Factor 2020, pagelle: Manitoba amareggiati per l’eliminazione

“Forse non siamo stati capiti, forse abbiamo bisogno di più tempo rispetto ai due minuti sul palco. Veniteci a scoprire ai concerti e su Spotify”, le parole dei Manitoba dopo aver incassato l’eliminazione. Un addio amaro ad X Factor 2020, in un ballottaggio in cui partivano oggettivamente favoriti. I voti dei giurati hanno stravolto i pronostici, per la gioia di Santi che è rimasto in gara. Tra gli eliminati anche Edda Marì, la prima concorrente ad abbandonare il programma ad inizio serata. E’ mancata un po’ di intensità nella sua performance, come se non credesse abbastanza nella qualificazione. Voto 5 perché ha espresso solo una minima parte del suo potenziale. I Little Pieces of Marmelade rappresentano invece la grande scommessa di Agnelli, che promette cose estreme nel corso delle prossime puntate. La sensazione è che, al momento, siano leggermente sopravvalutati: voto 7.

X Factor 2020, pagelle: NAIP adesso divide e c’è un perché

Nella prima puntata di X Factor 2020 NAIP ci aveva convinto pienamente. Non riesce a farlo nel secondo appuntamento live, dove propone una sua discutibile versione di ‘Bla Bla Bla‘ di Gigi D’Agostino. Da un personaggio così creativo ci aspetta sempre qualcosa di buono e come spesso accade il rischio è di rimanere delusi. Con ‘Bla bla bla’, NAIP ha perso l’effetto wow della prima serata. Ha fatto bene Agnelli a farglielo notare, pur riconoscendo le sue qualità. Voto 6. Un 7 a Comunquemartina per la coraggiosa e delicata rivisitazione de ‘Il Mio Canto libero’ di Lucio Battisti. Non va altrettanto bene a Vergo (voto 5) con ‘E Ritorno da Te’ di Laura Pausini. Troppo snaturata la sua versione, dunque poco convincente. Meglio Blue Phelix (6), benissimo invece Casadilego che fa commuovere Emma Marrone col suo talento cristallino. Voto 8: una spanna sopra gli altri.



