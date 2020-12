X Factor 2020, pagelle e finalisti/ I giudici voltano le spalle a Mydrama: game over!

Cala il sipario sulla semifinale di X Factor 2020, che onestamente non regala sorprese. I finalisti ufficiali sono i Little Pieces of Marmelade, Casadilego, NAIP e Blind. Quest’ultimo stravince il ballottaggio con Mydrama, raccogliendo l’approvazione di tutti i giudici. Un esito abbastanza scontato perché Mydrama aveva già rischiato nelle puntate precedenti ed era difficile immaginare un cambio di passo tale da permetterle la finale di X Factor 2020. I giudici in un certo senso le hanno voltato le spalle, ritenendo Blind più pronto e maturo nonostante la giovane età. In ogni caso nelle pagelle del giorno dopo non troviamo insufficienze, semmai voti non esageratamente alti. Cominciamo da Mydrama, che se avesse ottenuto la finale non avrebbe demeritato. Le manca ancora un po’ di personalità, ma la perdoniamo. D’altronde è ancora giovanissima. Voto 7.

X Factor 2020, pagelle ai finalisti: Blind salvo, ci ha creduto di più!

Nonostante la giovane età Blind tiene bene il palco. E’ umile e volenteroso, magari non sempre perfetto dal punto di vista tecnico. Di sicuro ha fatto qualcosa in più per vincere il ballottaggio con Mydrama. Un percorso più completo il suo, premiato con il pass per la finale di X Factor 2020: voto 7,5. Molto bene anche i Little Pieces of Marmelade, vero orgoglio di Manuel Agnelli. Il gruppo è unito e imperturbabile. Aver creato un proprio stile è ciò che il coach apprezza di più. Evidentemente non è il solo, dato che anche il pubblico li premia e li segue con grande attenzione. Voto 7. Casadilego è senza dubbio una delle candidate alla vittoria finale. Potrebbe cantare qualsiasi pezzo e lascerebbe il segno. Giovanissima ma con una voce da cantante navigata. E’ la concorrente che si è sollevata più di tutti fino ad ora: voto 8,5.

X Factor 2020, pagelle finalisti: NAIP sa come distinguersi

NAIP non sortisce più alcun effetto sorpresa ma resta uno dei pochi concorrenti capaci a distinguersi con una disinvoltura disarmante. Anche nella semifinale incuriosisce, intriga e nel duetto con Elio gli ruba la scena e non delude le aspettative. I giurati lo adorano, dipendesse solo da loro forse gli assegnerebbero già la vittoria. Non sappiamo se ce la farà, certo è che fuori da X Factor 2020 potrà ritagliarsi uno spazio importante. Voto 8 per il percorso, in attesa della finalissima. Per quanto riguarda i giudici, stranisce non poco la calma piatta della penultima puntata. Se da un lato apprezziamo lo stile genuino – e per certi versi sobrio – di X Factor, dall’altro ci mancano i battibecchi tra Manuel Agnelli e Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. Chissà se nell’ultima puntata…



