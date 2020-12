X Factor 2020 pagelle e vincitore/ Vince Casadilego, ma a mezzanotte scappa perché..

Nessuna sorpresa. Casadilego vince X Factor 2020 e lascia i Little Pieces of Marmelade al secondo posto in classifica. Non c’è mai stata partita. L’unico che poteva insidiare la diciassettenne del team Hell Raton era Blind, uscito a sorpresa al termine della seconda manche. 10.600.000 l’ammontare dei voti totali, con il pubblico che ha seguito massivamente l’appuntamento della finale. Quindi il trionfo del talento e della gioventù, ovvero cole che quasi sempre ha primeggiato nelle nostre pagelle. Un verdetto inappuntabile: la straordinaria voce di Casadilego ha conquistato tutti. Dai giurati al pubblico, grazie al suo cavallo di battaglia ‘Vittoria’ si è presa il primo posto in classifica e ha vinto X Factor 2020. Successo meritato perché mai prima d’ora avevamo intravisto così tanto potenziale in una concorrente così giovane. Se saprò gestirlo farà strada. Voto 9.

X Factor 2020, pagelle della finale: Little Pieces of Marmelade, bel percorso ma…

Anche i Little Pieces of Marmelade hanno un futuro roseo all’orizzonte. I secondi classificati di X Factor 2020 hanno fatto ricredere in tanti sul loro conto, nonostante un generale musicale non adatto a tutti. Ottimo lavoro di Manuel Agnelli sui suoi “gufetti”. Il coach ha decantato le loro doti puntata dopo puntata, convinto evidentemente di poterli portare in finale. Non sbagliava e anche se non hanno vinto X Factor 2020, si sono resi protagonisti di un bel percorso di crescita. Voto 7,5 all’energica band di Agnelli. Mezzo voto in più, invece, per Blind. Il pupillo di Emma Marrone ha fatto passi da gigante rispetto alla prima puntata. Ci è piaciuto in tutte le sfumature che ha avuto il coraggio di interpretare e mostrare con grande naturalezza. Cuore Nero disco d’oro la ciliegina sulla torta di X Factor 2020. Voto 8.

X Factor 2020, pagelle finale: NAIP ultimo, Casadilego scappa come Cenerentola a mezzanotte

NAIP chiude all’ultimo posto nel quartetto dei finalisti di X Factor 2020. Eliminato subito dopo il duetto con Mika – con cui ha cantato il brano Lollipop – lo stravagante ma talentuoso concorrente ha salutato tutti con poche parole ed un pizzico di amarezza. “Spero di avervi offerto un buono spettacolo”, ha detto. Ci è riuscito ampiamente. Lo ha fatto con grande originalità e molta attenzioni ai particolari. Non dimenticheremo l’unicità delle sue performance. Voto 8 a NAIP, un concorrente sempre in grado di stupire. Nessuno dunque si avvicina realmente a Casadilego, che chiude la finale in fretta in furia in quanto minorenne. A mezzanotte, infatti, Cattelan la allontana dal palco e lei, con la sua consueta naturalezza, fa il segno del cuore che batte con le mani. Un gesto semplice e genuino. Come la sua voce straordinaria.



