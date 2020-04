X Factor 2020/ Precasting da casa causa Coronavirus: come iscriversi alle selezioni

Pubblicità

X Factor 2020 riparte dalle audizioni casalinghe. Con la pandemia da coronavirus ancora in atto, il talent show di Sky ha aperto ufficialmente i precasting per la nuova edizione chiedendo agli aspiranti concorrenti di inviare dei provini registrati a casa, all’interno della propria stanza in cui stanno trascorrendo la maggior parte delle giornate durante la quarantena. Provini casalinghi, imperfetti, ma pieni d’amore e con una grande voglia di riscatto da parte di chi spera di poter tornare presto alla normalità. Con le pareti bianche alle spalle, spesso rese più calde dai poster dei propri artisti preferiti, gli aspiranti concorrenti di X Factor hanno raccolto l’invito del talent show che, per la nuova edizione, ha abbandonato il numero dell’edizione per sposare l’anno. Si chiamerà, infatti, XF2020 la nuova edizione di X Factor la cui macchina si è messa già in moto con l’hashtag #noicisiamo.

X Factor 2020: come iscriversi alle selezioni

X Factor 2020 sarà sicuramente diverso rispetto alle scorse edizioni, ma nonostante la pandemia, il talent show di Sky non si ferma, ma si rinnova dando il via ai precasting attraverso i provini registrati dagli aspiranti concorrenti in studi di registrazione improvvisati nelle proprie stanze. Da Asti, Modena, Lucca, Benevento, Brindisi, solo per citare qualche città, sono tantissimi i concorrenti che hanno risposto all’hashtag #noicisiamo sotto il quale saranno raccolti tutti i provini di preselezione e mostrando cosa fanno in quarantena. Sulla pagina Instagram di X Factor è stato così pubblicato un primo video con i primi provini che il talent show sta ricevendo. Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020. Come fare per iscriversi? Basta compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting.





