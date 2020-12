X Factor 2020 streaming e diretta tv/ Ecco dove seguire la finale

X Factor 2020: dove seguire in streaming la finale della quattordicesima edizione del talent show musicale di successo condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno e Tv8. Ci siamo, giovedì 10 dicembre 2020 appuntamento con la finale di XF14, il talent show che vedrà sfidarsi i 4 concorrenti finalisti. Ultima puntata per i quattro coach Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton arrivati tutti alla fase finale con un proprio talento in gara. Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore della quattordicesima edizione del talent show e in tanto si chiedono dove è possibile seguire la diretta della finale in streaming. Come sappiamo la finale di X Factor 14 sarà trasmessa dalle ore ore 21,15 su Sky Uno, canale 108 della tv satellitare Sky, ma è possibile seguire in chiaro il talent show su Tv8 ma solo in differita. L’appuntamento in chiaro, infatti, è disponibile solo il mercoledì successivo alla messa in onda a pagamento dalle ore 21.30 sul canale Tv8.

X Factor 2020, la finale in streaming: ecco dove e come seguirla

Attenzione la finale di X Factor 2020 però non è visibile solo in tv, ma è possibile seguire anche in streaming tramite la piattaforma SkyGo riservata agli abbonati Sky. Si tratta di una piattaforma che consente di seguire i programmi della tv satellitare anche da pc, tablet e smartphone. Ma non finisce qui, per chi volesse seguire la finale di XF14 in streaming può fare anche tramite la piattola di NowTv, anche questa a pagamento. Che dire: tante le possibilità per seguire in streaming la finale del talent show e scoprire così in diretta il nome del vincitore di questa edizione. Ricordiamo che a giocarsi la vittoria finale sono: Blind per gli Under Uomini, Casadilego per la categoria Under Donne, Little Pieces of Marmelade per la categoria Gruppi e infine N.A.I.P. per la categoria Over. Chi vincerà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA