X Factor 2021, 5a puntata/ Diretta e doppia eliminazione: Ed Sheeran ospite

X Factor 2021: anticipazioni e diretta quinto live 25 novembre

Dopo la quarta puntata che ha portato alla doppia eliminazione con l’uscita di scena VERSAILLES e i Mutonia, X Factor 2021 torna in onda oggi, giovedì 25 novembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW con la quinta puntata. Si tratta di un appuntamento fondamentale per i concorrenti ancora in gara. La finale è sempre più vicina e i concorrenti devono dimostrare non solo il proprio talento, ma anche i miglioramenti fatti nel corso delle settimane. La quinta puntata sarà composta da due manche intense che porteranno ad una doppia eliminazione.

X Factor 2021, pagelle 4a puntata/ Versailles e Mutonia peggiori, eliminazioni giuste

Oltre alla gara, tuttavia, il nuovo appuntamento con X Factor 2021 è attesissimo per l’arrivo sul palco di una star internazionale come Ed Sheeran. Il cantante arriverà sul palco di X Factor dopo la nomination ai Grammy per “Song of the year” per il brano Bad Habits. La popstar internazionale sarà protagonista di una performance esclusiva creata appositamente per X Factor. A condurre l’attesa quinta puntata live sarà come sempre Ludovico Tersigni.

X FACTOR LIVE 4A PUNTATA/ Diretta: eliminati Versailles e i Mutonia

la prima manche della quinto live di X Factor 2021

La gara per il talent show di Sky diventa sempre più intensa e difficile. Alla quinta puntata, Hell Raton arriva solo con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri giudici possono contare ancora su due concorrenti: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.

Nel corso della prima manche, tutti i concorrenti ancora in gara, si esibiranno sulle note del proprio inedito. Baltimora proporrà BALTIMORA; i Bengala presenteranno Amaro Mio; Erio si esibirà con Fegato; Non Farmi Andare sarà il nuovo pezzo di Fellow mentre gIANMARIA presenterà Senza Saliva. Panico è il titolo del brano delle Le Endrigo. Nika Paris, infine, porterà per la prima volta No Limit. I due aspiranti cantanti meno votati si presenteranno davanti ai giudici per il giudizio da cui emergerà il primo eliminato.

MUTONIA ELIMINATI DA X FACTOR 2021/ "Grazie ai giudici per critiche costruttive"

X Factor 2021: la seconda manche

I sei concorrenti che supereranno la prima manche torneranno sul palco per la seconda manche della quinta puntata live del talent show di Sky. La seconda manche vedrà come protagoniste delle cover di brani simbolo di una generazione. Emma ha scelto Rimmel di Francesco De Gregori per gIANMARIA e Karma Police dei Radiohead, per Le Endrigo. Hell Raton ha assegnato a Baltimora Stay di the Kid Laroi e Justin Bieber.

Girls & Boys dei Blur per i Bengala Fire e l’intensa Bird Guhl di Antony and the Johnsons per Erio sono i brani scelti da Manuel Agnelli. The Scientist dei Coldplay per Fellow e Don’t Start Now di Dua Lipa per Nika Paris sono, infine, i pezzi scelti da Mika per i propri concorrenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA