X Factor 2021, giudici confermati, addio categorie!/ Emma, Hell Raton, Mika e Agnelli

Presto saremo qui a commentare i primi casting in attesa della messa in onda ma la notizia del giorno che riguarda X Factor 2021 è quella relativa ai giudici e alle squadre di cui sentiremo parlare nelle prossime settimane. Sarà un X Factor con molte novità e una importante conferma ovvero i quattro giudici. Ludovico Tersigni prenderà il timone del programma al posto di Alessandro Cattelan e al suo fianco però ci saranno i giudici che hanno reso grande la scorsa edizione ovvero Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che siederanno al tavolo dei giudici con un compito tutto nuovo. L’annuncio arriva oggi con un video che conferma la loro presenza nell’edizione 2021 ovvero l’assenza di etichette in tutti i sensi.

X Factor 2021, giudici confermati, addio categorie

X Factor 2021 andrà in scena all’insegna dell’inclusività e quella italiana sarà la prima edizione al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale visto che i quattro giudici metteranno insieme i propri talenti con una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti che sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e la progettualità. Un cambiamento radicale che renderà il programma ancora più contemporaneo al grido di “libertà di genere, l’assenza di etichette, il superamento dei confini”. Sarà proprio l’edizione italiana, anche se altre potrebbero seguire a ruota, a dare forma al bisogno di fare distinzioni di genere o di età perché “talento è un sostantivo neutro”. Il resto non cambierà perché presto andranno in scena le selezioni e a mano a mano che si andrà avanti i 4 giudici metteranno insieme le loro squadre che conosceremo a partire da settembre su Sky.

