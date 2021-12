X Factor 2021, la finale/ Diretta, vincitore e eliminati: Baltimora domina su best of

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: IL BEST OF DI BALTIMORA

L’ultimo ad esibirsi con il suo best of è Baltimora, che ha annunciato che mostrerà le tre sfaccettature del pop con un medley di “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele. Il cantante e produttore del roster di Hell Raton ha continuato a stupire, anche nella finale di X Factor 2021.

“Hai delle qualità che ho sempre apprezzato. Reggi il pathos, ma soprattutto rivisiti le cover in maniera personale senza tradirle. Bravissimo”, ha commentato Manuel Angelli. Complimenti da parte di Emma sia a Baltimora sia a Manuelito: “Un vero e proprio show, avete portato sul palco tutto ciò che sapete fare”. Parole di elogio anche da parte di Mika: “La tua storia è una favola. Sei un produttore che lavora per altri, ma questa volta per la prima volta nella tua vita ti sei preso un palco soltanto tuo”. Hell Raton ha sottolineato che è stata una fatica, ma che ce l’hanno fatta: “Sono orgoglioso di te”.

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: IL BEST OF DI GIANMARIA

È adesso il turno del best of di gIANMARIA nel corso della diretta della finale di X Factor 2021. Il cantante del roster di Emma si è esibito in “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP, facendo ballare tutto il pubblico del Forum di Assago.

“Quando penso che alle audition non sapeva neanche dove mettersi sul palco e guardo dove sei arrivato adesso, penso che il tuo percorso sia incredibile. Se farai un concerto ci sarò”, ha commentato Mika. È della stessa idea anche Hell Raton: “Eri così timido, ma sei anche stato il primo ad avvicinarti a noi”. Complimenti anche da parte di Manuel Agnelli. “Hai carisma da vendere, sei un talento vero. Hai una maturità espressiva rara, farai molto bene fuori di qui”. Non può che unirsi al coro Emma, che ha lavorato a lungo con lui. “Questo best of racchiude tutto quello che abbiamo fatto. Hai un futuro fuori da qui”, ha affermato. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: IL BEST OF DEI BENGALA FIRE

È il momento di dare inizio alla seconda manche della finale di X Factor 2021, ovvero quella del “best of”. I primi ad esibirsi sono i Bengala Fire del roster di Manuel Agnelli. Il gruppo si è esibito in un mash up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, con “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur.

“Che energia!”, ha commentato Emma. “Ci hai messo il fuoco”, ha aggiunto Mika, rivolgendosi direttamente al vocalist Mattia. È d’accordo anche Hell Raton: “Bravissimi, complimenti per essere arrivati fin qui. Non può che essere fiero Manuel Agnelli, che ha creduto nella band fin dall’inizio. “Vi siete messi in gioco senza alcuna aspettativa. Partendo da un piccolo paese, in un mese e mezzo, siete arrivati a far saltare il Forum”, ha sottolineato. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: FELLOW ELIMINATO

È arrivato adesso il momento di scoprire chi è il primo eliminato – e dunque il quarto classificato – di X Factor 2021. Il pubblico ha votato al termine della prima manche della diretta della finale, durante la quale i concorrenti rimasti in gara si sono esibiti in duetto insieme ai rispettivi giudici. Il conduttore Ludovico Tersigni svela il contenuto della busta nera: a dovere lasciare il palco è Fellow del roster di Mika. Un risultato totalmente inaspettato, dato che il cantante era stato tra i migliori. A giocarsi i primi tre posti sono adesso i Bengala Fire, Baltimora e gIANMARIA. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: COLDPLAY SUPER OSPITI

Prima di scoprire chi è il primo eliminato della diretta della finale di X Factor 2021, spazio sul palco del “Forum” di Milano ai super ospiti internazionali della puntata: i Coldplay. La celebre band, che ha da poco pubblicato il nuovo album dal titolo “Music of Spheres”, si è esibita sulle note di alcuni degli ultimo suoi singoli di successo, ovvero “Higher Power” e “My Universe”. Il pubblico si è scatenato. A breve però sarà tempo di tornare alla gara per andare avanti e sapere chi sarà il vincitore del talent show. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: TERMINA LA PRIMA MANCHE

È terminata la prima manche della diretta della finale di X Factor 2021. I concorrenti si sono esibiti insieme ai rispettivi giudici. Emma e gIANMARIA si sono esibiti in “Sulla nostra relazione” di Vasco Rossi; Baltimora è stato accompagnato da Hell Raton alla batteria su “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli ha affiancato i Bengala Fire per “In Between Days” dei The Cure; Fellow ha cantato invece “Underwater” di Mika, insieme appunto a Mika.

La performance più convincente sembrerebbe essere stata quella dell’unica band rimasta in gara, i Bengala Fire, con il loro giudice Manuel Agnelli. Un brano armonico, che ha messo in mostra la qualità del sound e della voce. “Vinca il migliore”, si sono augurati tutti. Adesso spetterà al pubblico votare per decretare il primo eliminato dell’ultima puntata del talent show. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA FINALE X FACTOR 2021: VIA AI DUETTI CON GIUDICI

È iniziata la diretta della finale di X Factor 2021. Ad aprire le danze sono stati i primi ospiti della serata, ovvero i Maneskin, che proprio all’interno del talent show hanno trovato il successo. Successivamente il conduttore Ludovico Tersigni ha spiegato le modalità delle manche, che saranno tre. È stato già dato il via alla prima, che prevede che i concorrenti rimasti in gara si esibiscano insieme ai rispettivi giudici. Ad ognuno di quest’ultimo è rimasto un cantante: Emma con gIANMARIA; Baltimora con Hell Raton; Manuel Agnelli con i Bengala Fire; Fellow con Mika. (Agg. di Chiara Ferrara)

X FACTOR 2021: HELL RATON E I CONSIGLI PER BALTIMORA

Tutto è pronto per la finalissima di X Factor 2021. I quattro finalisti hanno avuto una settimana per preparare uno spettacolo senza precedenti e di prepararsi al meglio col proprio coach, sperando di conquistare la vittoria di questa edizione. Tra questi c’è Baltimora, che già due volte ha rischiato di abbandonare il programma. Come si comporterà questa sera?

Il suo coach Hell Raton, durante un incontro con la stampa, ha dichiarato: “Il primo consiglio che ho dato a Baltimora e al mio team è di non subire la gara. In questo programma i concorrenti stanno facendo un vero e proprio master universitario della musica. Per noi è già una vittoria essere arrivati qui. Abbiamo raccontato un percorso e sono contento perché Baltimora avrà l’occasione di esibirsi su un palco molto importante“. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

MANESKIN E COLDPLAY OSPITI DELLA FINALE

Questa sera, giovedì 9 dicembre, alle 21.15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW andrà in onda la finale di X Factor 2021. A condurre la serata, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, e a proclamare il vincitore sarà Ludovico Tersigni. Si partirà da una situazione di perfetto equilibrio tra i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, che arrivano alla finale con un concorrente ciascuno: rispettivamente gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow. Due ospiti d’eccezione per rendere indimenticabile la notte della finale di #XF2021: i Måneskin, che tornano sul palco dove tutto è iniziato, e i Coldplay. La serata sarà divisa in 3 manche: al termine delle prime due, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara, nella terza, lo scontro a due, il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

LA FINALE X FACTOR 2021, QUALI SONO LE TRE MANCHE

La prima manche di X Factor 2021 sarà dedicata ai Duetti, i quattro finalisti si esibiranno insieme al proprio giudice: Emma e gIANMARIA proporranno “Sulla nostra relazione” di Vasco Rossi; Baltimora sarà accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli affiancherà i Bengala Fire per “In Between Days” dei The Cure; Fellow canterà “Underwater” di Mika, insieme a Mika.

La seconda manche sarà il Best Of, i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante i Live. Il medley di Baltimora è composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele; i Bengala Fire uniranno il mash-up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, con “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur; Fellow spazierà da “Nemesis” di Benjamin Clementine ad “Anche Fragile” di Elisa fino a “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine; gIANMARIA riassumerà il suo percorso con “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP.

Infine la Finalissima, l’ultima manche di X Factor 2021, sarà dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco: “Altro” e “Baltimora” per Baltimora, “Valencia” e “Amaro mio” per i Bengala Fire; “Fire” e “Non farmi andare” per Fellow; “I Suicidi” e “Senza Saliva” per gIANMARIA.

CHI SARÀ IL VINCITORE DI X FACTOR 2021?

Come sempre sarà il pubblico da casa a decretare il vincitore di X Factor 2021. Chi vincerà tra Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA? Ricordiamo che la scorsa edizione di X Factor è stata vinta da Casadilego, appartenente alla categoria 16-24 Donne capitanata da Hell Raton. Anche durante la Finale sarà possibile votare il proprio concorrente preferito con diverse modalità. Via Web: accedere al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile e accedere con il proprio Sky ID o registrarsi. Via App XF2021: scaricare gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o da Google Play e accedere alla sezione di voto. Per votare è necessario accedere con le proprie credenziali Sky, Twitter o Facebook.

L’app è utilizzabile anche su Smartwatch. Se possiedi un decoder Sky compatibile e connesso a internet, puoi votare il tuo talento preferito premendo il tasto verde del tuo telecomando su Sky Uno HD durante la diretta Tv in Prime Time. È possibile esprimere un massimo di 10 voti per ogni sessione di voto. I codici dei concorrenti verranno assegnati nel corso della finale di X Factor 2021.



