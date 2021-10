X Factor 2021 Live, 1a puntata/ Diretta, eliminato e concorrenti: si inizia con gli inediti

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA X FACTOR 2021, AL VIA I LIVE

Questa sera, giovedì 28 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno prendono il via i Live di X Factor 2021. Al timone dello show Ludovico Tersigni, che ha preso il posto di Alessandro Cattelan. Dopo sei settimane di selezioni tesissime, i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono pronti a presentare i loro roster, formati da 3 componenti per un totale di 12 concorrenti. In questa edizione, infatti, è stata abolita la suddivisione in categorie, con una sola regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band. Ospite nel primo Live sarà Carmen Consoli, reduce del successo del suo ultimo album “Volevo fare la rockstar”. L’artista siciliana darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor. I Live Show di #XF2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, mentre la finale si svolgerà Mediolanum Forum.

I ROSTER: I 12 CONCORRENTI DI X FACTOR 2021

Conosciamo meglio i 12 protagonisti di X Factor 2021. Il roster di Emma è composto da Le Endrigo, una band di bresciani tra i 27 e i 29 anni, gIANMARIA, 18enne vicentino dai capelli biondi, e Vale LP, studentessa 23enne di Caserta il cui nome d’arte sta per “Vale la pena”. I componenti del roster di Hell Raton sono Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, che suona pianoforte e chitarra; i Karakaz e Versailles, un ragazzo umile ed educato dai capelli blu. Il roster di Manuel Agnelli è formato dai Bengala Fire, gruppo brut-rock dalla provincia di Treviso, Erio, musicista e insegnate di canto, e dai Mutonia, band alternative rock. Infine il roster di Mika è composto da Fellow, grande fan del suo giudice, Nika Paris, 16enne di origini bulgare, e dai Westfalia. Per il primo Live i concorrenti si faranno conoscere proponendo solo loro brani originali. Le 12 tracce saranno disponibili nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” che sarà pubblicato nella notte di giovedì 28, non appena terminato il primo Live.

COME SI VOTA E LE NOVITÀ DI X FACTOR 2021

Quest’anno tornano anche i due appuntamenti che, come da tradizione, accompagnano i Live di X Factor 2021. Subito dopo la fine dello show andrà in onda Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto, che raccoglierà i commenti a caldo di giudici e concorrenti dopo il Live. Ogni giorno andrà in onda il Daily, che racconta la preparazione dei concorrenti al Live della settimana. Nella puntata del giovedì vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: sito xfactor.sky.it, App X Factor 2021 (utilizzabile anche da Smartwatch) e decoder Sky. Ricordiamo che i Live di X Factor 2021 vanno in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, e in streaming su Now. La replica del live va in onda il mercoledì successivo in prima serata su Tv8.

