X Factor 2021 Live 2a puntata/ Diretta: chi sarà eliminato? Le assegnazioni

Questa sera, giovedì 4 novembre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda il secondo Live di X Factor 2021, condotto da Ludovico Tersigni. Nella prima puntata, senza eliminazione, i 12 concorrenti – tre per ognuno dei quattro roster dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – hanno presentato i loro brani inediti. A fine serata sono stati rivelati i 6 concorrenti meno votati: Bengala Fire, Westfalia, Versailles, Mutonia, Vale LP e Karakaz. Ognuno di loro si esibirà con una cover e i voti della scorsa serata verranno sommati a quelli di oggi per decretare l’eliminato: chi sarà il primo artista a dover lasciare X Factor 2021? Ospite del secondo Live è Chiello, che ha iniziato il suo percorso con il gruppo FSK Satellite. Con il suo album di debutto solista “Oceano Paradiso”, Chiello ha già ottenuto in poche settimane oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali con il singolo “Quanto Ti Vorrei” mentre l’album “Oceano Paradiso” è già oltre i 30M di stream.

Le assegnazioni del secondo Live di X Factor 2021

Per il secondo Live di X Factor 2021 si torna alle cover, i concorrenti saranno divisi in due manche. Manuel Agnelli per i suoi tre talenti ha scelto: “Limit To Your Love” di James Blake per Erio, “Town Called Malice” dei Jam per i Bengala Fire e “Closer” dei Nine Inch Nails per i Mutonia. Mika ha scelto per il suo roster: “Come” di Jain per Nika Paris, “Sign Of The Times” di Harry Styles per Fellow e “Hey Ya!” degli Outkast per i Westfalia. Emma, invece, ha assegnato “Jenny è pazza” di Vasco Rossi a gIANMARIA, “Dove sta a Zazà” di Gabriella Ferri a Vale Lp e “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà a Le Endrigo. Infine Hell Raton ha affidato a Versailles “Fantasma” dei Linea77, “SexyBack” di Justin Timberlake ai Karakaz e “Parole di burro” di Carmen Consoli per Baltimora.

Come si vota e come vedere X Factor in streaming

Al termine della puntata Paola Di Benedetto darà il via ai commenti a caldo dell’Hot Factor. Ricordiamo che il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: sito xfactor.sky.it, App X Factor 2021 (utilizzabile anche da Smartwatch) e decoder Sky. Ricordiamo che i Live di X Factor 2021 vanno in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, e in streaming su Now. La replica del live va in onda il mercoledì successivo in prima serata su Tv8. Settimana scorsa il primo Live ha registrato 1 milione 190mila spettatori medi con una share complessiva del 5,6%. E 394.582 interazioni sui social.

