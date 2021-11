X FACTOR 2021 LIVE 3A PUNTATA/ Diretta: due eliminazioni. Ospiti Gazzelle e Dardust

X factor 2021, quarto Live: ospiti Gazzelle e Dardust

Questa sera, giovedì 11 novembre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda il terzo Live di X Factor 2021, condotto da Ludovico Tersigni. Sono previste due eliminazioni che cambieranno gli equilibri al tavolo dei giudici: Mika ha perso i Westfalia, mentre Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli hanno i propri roster ancora al completo. La serata si aprirà con un opening speciale, legato alla COP26 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Glasgow) sulle note di “Sunset on M” di Dardust, compositore e produttore italiano multiplatino. Ospite del terzo Live sarà Gazzelle, al secolo Flavio Bruno Pardini. In soli 5 anni di carriera ha raccolto oltre 800 milioni di streaming, 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro. Sul palco, Gazzelle presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Fottuta Canzone”.

Le assegnazioni del terzo Live di X Factor 2021

Vediamo quali saranno le cover con cui si esibiranno gli 11 concorrenti in gara. Emma ha assegnato a gIANMARIA il brano “Io sto bene” dei CCCP, del 1986. Le Endrigo proporranno “Certi uomini” di Francesco Bianconi, mentre Vale Lp si esibirà con “Stavo pensando a te”, successo del 2017 di Fabri Fibra. Ecco le scelte di Hell Raton per il suo roster: Baltimora si esibirà con “Turning Tables” di Adele, i Karakaz con “Feel Good Inc.” dei Gorillaz, mentre Versailles proporrà uno speciale mash up con “In Bloom” dei Nirvana e “Six Feet Under” di Billie Eilish. Manuel Agnelli per i Bengala Fire ha scelto la cover di “Making Plans for Nigel” degli XTC, Erio canterà “The greatest” di Lana Del Rey, mentre per i Mutonia proporranno “Sports” dei Viagra Boys. Infine Mika, rimasto con due concorrenti, ha scelto “Nemesis” di Benjamin Clementine per Fellow e “Lonely” di Justin Bieber e Benny Blanco per Nika Paris.

Come si vota e come vedere X Factor 2021 in streaming

Come sempre, al termine della puntata Paola Di Benedetto darà il via ai commenti a caldo dell’Hot Factor. Ricordiamo che il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: sito xfactor.sky.it, App X Factor 2021 (utilizzabile anche da Smartwatch) e decoder Sky. Sarà il televoto a decretare i due eliminati di questa sera: chi dovrà abbandonare la competizione? Ricordiamo che i Live di X Factor 2021 vanno in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, e in streaming su Now. La replica del live va in onda il mercoledì successivo in prima serata su Tv8.

