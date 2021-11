X Factor 2021, pagelle 2a puntata/ Nika Paris non delude, Erio si riscatta! Fellow…

X Factor 2021, pagelle 2a puntata: i voti della prima manche

È il momento di dare i voti ai protagonisti della seconda puntata dei Live di X Factor 2021: ecco le pagelle di tutti i concorrenti. A dare il via alla serata sono state le Endrigo e non era certamente semplice. La band del roster di Emma lo fa rendendo punk “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. Un rischio che porta i suoi frutti, dato che l’esibizione è di buona fattura. Voto 6. Dopo di ciò è toccato a Baltimora, del roster di Hell Raton, che facendo sua “Parole di burro” di Carmen Consoli tra toni alti e bassi emoziona tutti. Applausi dal pubblico e dai giudici. Voto 7. Non brilla come nella scorsa puntata, invece, Fellow del roster di Mika, che si esibisce sulle note di “Sign of times” di Harry Stiles. Una sfida con cui non era facile confrontarsi. Lo fa con la consueta naturalezza con cui sta sul palco, ma l’esibizione risulta a tratti priva di spunti. Voto 5,5.

Non convincono affatto neanche i Mutonia, la band metal del roster di Manuel Agnelli, che si è esibita in “Closer” dei Nine Inch Nails. Provocatori fino a un certo punto, ma fin troppo precisi sul piano musicale. Manca qualcosa per riuscire a essere la mina vagante di X Factor 2021. Voto 5. Penultima ad esibirsi è Vale LP del roster di Emma, alias Gabriella Ferri con l’autotune. Basta questo per motivare il voto negativo. Non dispiace la sua energia, ma non basta per un tributo degno di tal nome. Voto 4,5. A chiudere ci sono i Westfalia del roster di Mika con “Hey Ya” di Outkast. Un tocco di freschezza per mettersi alle spalle il brutto esordio. Rendono giustizia al brano con spensieratezza, a livello tecnico non si discutono. Il pubblico, tuttavia, li spedisce al ballottaggio e i giudici li eliminano. Non c’è più tempo per dar mostra delle proprie qualità. Voto 6.

I voti della seconda manche dell’ultima puntata di X Factor 2021

Per quanto riguarda le pagelle dei concorrenti di X Factor 2021 che si sono esibiti nella seconda manche della seconda puntata, i voti sono in generale superiori a quelli precedenti. Partenza col botto con Erio, del roster di Manuel Agnelli, che trova il riscatto dopo la brutta performance dell’esordio ai Live, ormai soltanto un ricordo. Il concorrente si muove da campione su un brano insidioso, “Limit to your love” di James Blake, che mette in risalto la sua vocalità. Voto 8. Poco dopo è il turno di un’altra rivalsa, ovvero quella dei Karakaz. La band del roster di Hell Raton interpreta in chiave rock “SexyBack” di Justin Timberlake. Miguel tira fuori gli artigli, la band lo segue e il risultato è di alta qualità. Voto 7. Non si smentisce neanche la sedicenne Nika Paris del roster di Mika. Dopo la splendida esibizione sul suo inedito, ne arriva un’altra da applausi. La cover di “Come” di Jain non stupisce soltanto dal punto di vista vocale. La giovanissima cantante infatti si mangia letteralmente il palco, facendo dimenticare la sua età. Voto 7,5.

X Factor 2021 ad essere meno convincente rispetto all’esordio è invece Gianmaria del roster di Emma. Per cantare sulle note di “Jenny è pazza” di Vasco Rossi ci voleva il cuore e lui ce l’ha messo tutto. Il brano calza a pennello e lui lo esegue con grinta e passione. Non emoziona, tuttavia, quanto con l’inedito. Voto 6,5. Altro concorrente ad aver fatto il compitino, questa sera, sono i Bengala Fire. La band si esibisce nella cover “Town Called Malice” di The Jam. L’esibizione è ineccepibile, ma Manuel Agnelli sembra spingere i suoi nella propria comfort zone. Paura del ballottaggio? Voto 6. La chiosa della puntata è riservata a Versailles, il peggiore della seconda manche. Il cantante del roster di Hell Raton canta ““Fantasma” dei Linea 77. Una prova che non viene superata: a livello vocale non regge il confronto con la band. Lo tradisce anche l’approccio sul palco. È per questo che viene spedito dal pubblico allo scontro finale, ma si salva. Voto 5.



