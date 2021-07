X Factor 2021, provini al via/ Emma “Contenta della musica che sto ascoltando”

Sono iniziati i provini per la nuova edizione di X Factor, che si stanno svolgendo al Teatro 5 di Cinecittà a Roma e che potremo vedere quando il talent show ripartirà ufficialmente su Sky Uno a settembre. La curiosità sui giovani artisti che si stanno presentando in questo momento davanti ai giudici è tantissima; Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono stati riconfermati dopo il successo dello scorso anno, mentre tra le principali novità che già conosciamo c’è il nuovo conduttore Ludovico Tersigni, attore di 26 anni che debutta in queste nuove vesti prendendo il posto di Alessandro Cattelan.

Un’altra importante svolta per X Factor, che caratterizza per la prima volta dall’edizione italiana, è stata l’abolizione delle categorie. I giudici potranno infatti scegliere i propri concorrenti indipendentemente da genere, età, gruppi o singoli. All’annuncio, Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli si sono detti tutti molto entusiasti di questo passo avanti che la produzione ha deciso di fare, sperando che funga da esempio per tutte le altre edizioni del talent nel mondo.

Il regolamento per le selezioni di X Factor 2021

Saranno 48 i giovani talenti che accederanno ai Bootcamp di X Factor 2021. Il regolamento di quest’anno prevede che i quattro giudici si riuniscano con la direzione musicale del talent per confrontarsi sui giudizi dati e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di dodici artisti. Da qui, il meccanismo delle famose sedie rimane immutato e le squadre formate dovranno dunque contare sulla scelta del proprio giudice per poi arrivare agli Home Visit e ai 3 effettivi concorrenti per ogni team. Una sola regola per Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika: ciascuno di loro dovrà portare ai Live almeno un solista e almeno una band.

Mentre molti fan sono in trepidante attesa di vedere questo nuovo X Factor, Emma Marrone ha rivelato qualcosa (non troppo) di quello che sta accadendo ai provini: “Abbiamo trovato questo nuovo conduttore, Ludovico, un ragazzo veramente molto carino e in gamba. Devo dire che sono soddisfatta degli artisti che si sono presentati, X Factor 2021 ci regalerà dei colori ancora più vari rispetto all’anno scorso secondo me. Mi sto divertendo tantissimo e sono veramente contenta della musica che sto ascoltando, soprattutto perché arriviamo ancora da un anno complicato dove i ragazzi non si sono potuti esprimere proprio al 100%, quindi magari qualcuno di loro è uscito dalla cameretta e si è presentato direttamente su questo palco”.



