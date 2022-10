X Factor 2022, bootcamp/ Diretta e concorrenti: sei sedie in palio per giudice

X Factor 2022, anticipazioni e diretta bootcamp

X Factor 2022 entra ufficialmente nel vivo con la puntata in onda oggi, giovedì 6 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, in prima serata. Dopo le prime tre puntate dedicazione alle audizioni nel corso delle quali sul pubblico si sono presentati tantissimi talenti che, in modo diverso, hanno emozionato pubblico e giudici portando a casa esibizioni convincenti premiate non solo da standing ovation, ma anche dai quattro sì dei giusti, questa sera, i concorrenti che sono riusciti a superare l’audizione, affronteranno una delle fase più delicate da superare prima di poter accedere ai live.

La puntata di questa sera, affidata al racconto di Francesca Michielin che raccoglierà anche le emozioni dei concorrenti prima di salire sul palco e dopo, è dedicata ai bootcamp in cui tutti i talenti proveranno a conquistare le sedie a disposizione.

X Factor 2022: il meccanismo dei bootcamp

Sul palco di X Factor 2022, nel corso della puntata di questa sera dedicata ai bootcamp, tornano i dodici concorrenti scelti dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Tutti i concorrenti si esibiranno sulle note di cover, ma anche di brani inediti per conquistare le sei sedie a disposizione per ciascun giudice. Le sei sedie, una volta riempite, daranno vita al famoso meccanismo dello switch, facendo salire la tensione tra gli artisti in gara ma anche nel giudice protagonista del Bootcamp.

Dopo aver scelto insieme i concorrenti che hanno superato le audizioni conquistando la possibilità di giocarsi il tutto per tutto ai bootcamp, questa sera, per la prima volta, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, lavoreranno da soli nella scelta dei concorrenti a cui assegnare le sei sedie. La seconda puntata dedicata ai bootcamp sarà trasmessa giovedì 13 ottobre.

X Factor 2022: le prossime fasi e come vedere il talent in streaming

Dopo la fase dei bootcamp, nella prossima puntate di X Factor 2022 ci sarà la fase dei Last Call a cui, per la prima volta, sarà presente anche il pubblico. Dai Last Call emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2022, la fase più attesa dal talent show, al via il 27 ottobre.

X Fator è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La diretta streaming, invece, è garantita da Now. Chi non è abbonato a Sky o a Now piò, tuttavia, seguire la nuova edizione di X Factor su Tv8 dove vengono trasmesse le repliche, trasmesse il mercoledì successivo, in prima serata.











