X factor 2022 conferma Francesca Michielin conduttrice/ La polemica: “Raccomandata..”, c’entra Fedez?

X factor 2022 conferma Francesca Michielin nel cast: chi sono i giudici

Ebbene sì, ci siamo, sta per avere inizio la nuova edizione di X Factor, e nell’attesa al grande debutto di X factor 2022 in partenza a giugno 2022 su Sky Italia arriva la prima news ufficiale del cast. Via social, le pagine web di X factor 2022 annunciano in queste ore Francesca Michielin come conduttrice dell show Sky Original prodotto da Fremantle. Al fianco della timoniera e cantautrice di successo ci sarà la giuria di qualità formata da Fedez (re-entry) e le new entries Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Quest’ultimi due, cantanti, hanno debuttato nel ruolo di concorrenti a Sanremo 2022, condividendo il Festival insieme a Francesca Michielin, la quale ha invece coperto il ruolo di direttrice d’orchestra per la concorrente alla kermesse Emma e la sua Ogni volta è così. Per Francesca si è trattato di un ritorno in nuove vesti a Sanremo, dopo avervi preso parte per Sanremo 2021 nel ruolo di concorrente insieme a Fedez, sulle note di Chiamami per nome.

Tuttavia, proprio alla luce del sodalizio artistico stretto con il bentornato giudice a X factor, Fedez, che è reduce dall’intervento di asportazione di un tumore raro al pancreas, si è sollevata in queste ore una polemica web sul conto di Francesca Michielin, la quale è cioè tacciata di “raccomandazione”.

Francesca Michielin: il sentiment social l’attacca

“Quindi è vero che li ha scelti tutti Fedez”, “Poi, vi lamentate del 2% di share”, “Bizzarri, Francesca conduttrice e Ambra giudice” , si legge tra i commenti critici sull’annuncio di Francesca Michielin conduttrice a X factor 2022.

Contestazioni da cui trapelerebbe che il web accusi Fedez di aver ” imposto” una presunta clausola alla produzione Sky per il suo ingaggio a X factor 2022, indicando espressamente i giudici con cui poter condividere il suo ritorno al rinnovato talent show.

Tuttavia, dal 4 giugno si partirà con le audition di X factor 2022, con il pubblico all’Allianz Cloud di Milano: la sessione delle audizioni poi proseguirà il 5, 7,8 e il 12 giugno 2022.











