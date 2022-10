X Factor 2022, Last Call/ Diretta e squadre: chi saranno i 12 concorrenti ai Live?

X Factor 2022, Last Call: ultima fase delle selezioni

Questa sera, giovedì 20 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW – sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – andrà in onda un nuovo appuntamento con X Factor 2022, l’ultimo scoglio prima dei Live Show: le Last Call. Si tratta dell’ultimo step delle selezioni in cui i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi decidono chi accederà alla fase finale del reality show. Come sempre, nel backstage ci sarà Francesca Michielin. Per la prima volta nella storia di X Factor, i quattro giudici dovranno compiere queste ultime scelte davanti al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, il “quinto giudice” che commenterà con fischi e applausi le decisioni che verranno prese al tavolo. Inoltre i giudici, non impegnati al tavolo, seguiranno le scelte dei colleghi da una saletta nel backstage.

X Factor 2022: i roster dei quattro giudici

Fedez arriva alle Last Call di X Factor 2022 con Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), Marco Zanini, Wiem, Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda Riverditi e gli Omini, già ammessi di diritto ai Live Show in quanto unica band del suo roster.

Con Ambra Angiolini ci saranno Cecilia Quaranta (in arte Talea), Matteo Siffredi, i Nervi, Francesca Rigoni (in arte Inverno), i Tropea e Lucrezia Maria Fioritti.

Dargen D’Amico ha portato alle Last Call Irene Pignatti (in arte Prim), Martina Baldaccini (in arte Marla), Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi, Cinzia Zaccaroni e i Disco Club Paradiso, anche loro già con il biglietto dei Live in tasca essendo l’unica band nella squadra.

Infine Rkomi dovrà scegliere il suo trio tra Delì Lin, Manal Harchiche (in arte Manel), la band The violet end, Jacopo Rossetto (in arte Iako), il duo milanese Santi Francesi e Giorgia Turcato (in arte Didì).

X Factor 2022: come funzionano le Last Call?

Come avverano le scelte dei quattro giudici durante le Last Call, ultima fase delle sezioni di X Factor 2022? Ogni giudice ritroverà i 6 artisti promossi nel corso del Bootcamp, seduti sulle sedie che tanto faticosamente hanno conquistato ne dello step precedente. I 6 concorrenti si esibiranno e di volta in volta il giudice deciderà se possono la sedia o se invece devono scendere dal palco. Alla fine delle Last Call, quindi, Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico avranno sul palco solo il trio che comporrà ufficialmente la propria squadra, con cui affronteranno i Live Show attesi ogni giovedì, sempre su Sky e NOW, a partire dal 27 ottobre. A partire da venerdì 21 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 sempre su Sky Uno e in streaming su NOW – disponibile anche on demand – partirà il Daily di #XF2022. L’appuntamento del prime time di X Factor 2022 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

