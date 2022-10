X Factor 2022 Live, 1a puntata/ Diretta, concorrenti, eliminato: ospiti Elisa e Dardust

X Factor 2022: al via i Live, anticipazioni prima puntata

Questa sera, giovedì 27 ottobre, alle 21.5 su Sky e in streaming su Now va in onda il primo Live di X Factor 2022. Dopo 6 settimane di selezioni, la gara entra nel vivo, sette serate di grande musica live che porteranno alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 di X Factor. I quattro giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi – hanno formato i loro roster, con almeno una band per squadra, per un totale di 12 concorrenti. Ospite del primo Live sarà Elisa che, accompagnata al pianoforte da Dardust, presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”, la tournée nei teatri.

Anche Dardust proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre. A condurre lo show Francesca Michielin, alla sua prima diretta televisiva da conduttrice.

Le squadre di X Factor 2022

Ecco come sono formate le quattro squadre di X Factor 2022. Fedez, unico veterano in giuria, si presenta ai Live con gli Omini, Linda Riverditi e Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro). Ad accompagnare nel percorso la squadra sarà il producer Iacopo Sinigaglia. Ambra Angiolini, per la prima volta in giura, ha scelto di portare ai Live la fragilità di Matteo Siffredi, la poliedricità dei Tropea e il cantautorato di Lucrezia Maria Fioritti. Con l’attrice e conduttrice lavorerà il producer Simone Privitera.

Per il suo roster Dargen D’Amico ha deciso di puntare su Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso. Ad affiancarli nel percorso come producer ci sarà Big Fish. Infine la squadra di Rkomi è formata da Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle). Il producer per loro sarà Katoo.

Come si vota e come vedere X Factor 2022

Durante i Live di X Factor 2022 sarà possibile esprimere il proprio voto tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: via web, accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi; tramite l’App XF2022, scaricando gratuitamente l’applicazione gratis, da Apple Store o Google Play, e accedendo alla sezione di voto (è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter); con il Decoder Sky, canale interattivo/Tasto verde e Sky Q; con Sky Glass, canale interattivo/tasto interattività. Ricordiamo che i Live di X Factor 2022 andranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il mercoledì successivo alla prima messa in onda saranno poi proposti in prima serata su TV8.

