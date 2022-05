X factor 2022, nuovi giudici e conduttore/ Rkomi in giuria e Francesca Michelin…

X factor 2022, cosa cambia nel cast del talent show: la rivoluzione in giuria con Rkomi

Ancor prima che cominci il format musicale tv più atteso, si fanno incessanti e virali le indiscrezioni che concernono l’imminente nuova edizione del talent show di Sky Italia, X factor 2022, di cui si preannunciano importanti risvolti e cambiamenti per ciò che concerne il cast rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto anticipa il sito d’informazione beninformato, Tv blog. it, è previsto il rientro di Fedez nel cast di X factor nel ruolo di giudice e al suo fianco non verrà a quanto pare confermato Manuel Agnelli, anticipato come grande uscita dal talent show. A comporre la giuria dei Fab 4, sarà quindi insieme al consorte di Chiara Ferragni (la quale ha commesso una gaffe al baby shower della sorella Francesca Ferragni), Ambra Angiolini e l’outsider di Sanremo 2022, Dargen D’Amico. E manca l’ultimo giudice all’appello che formerà il banco della giuria di X factor 2022. Di chi si tratta? Parliamo dell’altro outsider del Festival di Sanremo 2022, Rkomi, il quale è reduce dal successo de La coda del diavolo featuring Elodie, uno dei brani cult di questa stagione musicale primavera-estate 2022, che sta scalando i vertici delle classifiche musicali.

Ma non è tutto. Perché, stando alla fonte delle anticipazioni TV esclusive di X factor 2022, inoltre, anche la conduzione del talent riserverà delle sorprese al grande pubblico del piccolo schermo. Ebbene sì. Anche il conduttore di X factor 2022, Ludovico Tersigni abdica in favore di una new-entry nel cast del talent, come Manuel Agnelli. Ma chi coprirà quindi il ruolo di conduttore di X factor 2022? A quanto pare sarà la special guest nel ruolo di ospite in quanto direttrice d’orchestra a Sanremo 2022 per il duetto con Emma Marrone sulle note di Ogni volta è così, Francesca Michielin. Quest’ultima, popolare cantante nostrana, ha vinto X factor nel 2012 q-uando faceva parte della squadra delle under donne guidata da Simona Ventura. Francesca vanta il conseguimento del secondo podio e per ben due volte al Festival di Sanremo, quello del 2021 insieme al giurato del programma Fedez.

