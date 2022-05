X Factor 2022 nuovi giudici/ Tra i nuovi nomi fuori uno “fortemente voluto” da Fedez

La nuova edizione di X Factor 2022 potrebbe subire grandi cambiamenti a partire dai giudici. La produzione del talent, nonostante gli ultimi due anni siano stati infiammati dal quartetto di giudici che ha fatto emozionare il pubblico, ha deciso di rinnovare il cast dei giudici. Emma, Hell Raton e Mika non dovrebbero far parte dello show quest’anno che segna il ritorno di Fedez all’interno del programma targato Sky.

FEDEZ "CONCERTO PRIMO MAGGIO? IL MIO INVITO SI È PERSO"/ Ambra Angiolini replica così

Proprio Fedez, avrebbe chiesto ad un suo amico e collaboratore, anche lui molto amato dal pubblico, di prendere parte alla nuova edizione di X Factor 2022 nelle vesti di giudice. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”.

Dargen D’Amico nuovo giudice ad X Factor 2022?

Tra i nuovi giudici che potrebbero partecipare alla nuova edizione di X Factor 2022 è spuntato fuori il nome di Dargen D’Amico, stretto collaboratore di Fedez e da lui “fortemente voluto” che ha riscontrato molto favore da parte del pubblico a seguito della sua partecipazione a Sanremo 2022. Al momento nessun nome è stato ancora ufficializzato, ma per via delle registrazioni del programma che avvengono sempre prima di settembre, ben presto si potrà scoprire se il rapper prenderà o meno parte allo show.

Fedez giudice a X Factor 2022/ Per lui è la sesta edizione: "Si torna a casa"

Al momento l’unico giudice confermato dalle edizioni passate è Manuel Agnelli, e Fedez, che è stato annunciato in maniera ufficiale da Sky Italia. Nei giorni scorsi in molti avevano ipotizzato anche la presenza di Ambra Angiolini come futura giudice, ma il suo nome, insieme a quello di Dargen D’Amico non è ancora ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona: "Odio Fedez? Non ce l'ho con nessuno"/ "Mi disgusta un sistema..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA