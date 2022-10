X Factor 2022, pagelle 1a puntata/ I Santi Francesi padroni, Linda “veterana”

Pagelle X Factor 2022: Dargen D’Amico e Fedez si punzecchiano

Si è conclusa la prima puntata dei live di X Factor 2022. Se nelle precedenti fasi il clima era disteso e giocoso, adesso si fa sul serio e non c’è affatto tempo per scherzare. Tra i giudici, infatti, si respira un po’ di tensione, come dimostrano anche alcuni siparietti, come quello tra Dargen D’Amico e Fedez. Dargen (8) difende i suoi, ma allo stesso tempo è molto oggettivo per quanto riguarda le prestazioni degli altri. I suoi Disco Club Paradiso (7.5) conquistano sempre il pubblico, forse un po’ meno alcuni giudici (come appunto Fedez), che ritiene la loro esibizione bella ma non indimenticabile. Per Matteo Orsi (7) c’è invece un pezzo de I Cani che se per alcuni giudici non è perfetto per lui, ad alcuni piace: tra questi, questa volta, c’è Fedez. Strappa applausi invece Beatrice (7), in una veste nuova: proprio dalla sua esibizione, però, nasce lo “scontro” con Fede.

Per i commenti su Beatrice, ma non solo, sembra invece leggermente meno imparziale proprio Fedez (6.5), che secondo il popolo del web userebbe spesso strategie per screditare i più bravi. Nella sua squadra gli Omini (7.5) sono ormai una garanzia, capaci di tenere il palco e intrattenere il pubblico, in qualsiasi veste. Se Dadà non convince pienamente (6.5), non si può dire lo stesso di Linda (8), che prende Rino Gaetano e lo fa completamente suo.

Voti X Factor 2022: Ambra Angiolini sfortunata, Rkomi padrone

Serata sfortunata quella del primo live di X Factor 2022 per Ambra Angiolini (6), che vede al ballottaggio finale due dei suoi concorrenti: Lucrezia (6.5) e Matteo Siffredi (7). Per quanto riguarda la prima concorrente, le scelte del giudice in termini di arrangiamento non sono state affatto apprezzate, mentre era andata meglio con il giovane cantante che sul palco aveva portato “Ancora, ancora, ancora”. La sua prestazione infatti era piaciuta ai giudici, nonostante poi il risultato finale abbia detto altro. Bene invece con i Tropea, che hanno convinto tutti (7.5).

Rkomi (8.5) è forse la vera rivelazione di questo X Factor 2022, con una delle squadre più forti e apprezzate dal pubblico. Il primo a cantare del suo roster è Iako, che con la sua delicatezza incanta sempre tutti (7). I Santi Francesi (8.5) sembrano già una band rodata: quando salgono sul palco non c’è spazio per altro se non per loro e la loro prestazione strappa complimenti, anche rivolti allo stesso giudice. Infine, Joelle (7.5), che piace per la sua delicatezza e naturalezza.











