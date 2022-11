X Factor 2022, pagelle 4a puntata/ Santi Francesi on top, Lucrezia piace ma è fuori

X Factor 2022, pagelle: Lucrezia, l’inedito piace ma…

Emozioni e colpi di scena anche in questa quarta puntata di X Factor 2022. Dopo aver vissuto un percorso travagliato all’interno del talent show, Lucrezia (7) dice addio, proprio con il suo inedito “Molecole”, quello che l’aveva portata all’interno del programma stesso. Nonostante il suo singolo piaccia ai giudici, che lo commentano in maniera positiva, è lei, alla fine del secondo televoto, a ritrovarsi al ballottaggio con I Tropea (7.5). Il singolo della band piace, nonostante da parte dei giudici arrivino alcuni consigli, più che altro sull’utilizzo di alcuni termini che a loro dire appesentirebbero un po’ il pezzo. Nonostante i giudizi positivi, ancora una volta il gruppo si ritrova a giocarsi il ballottaggio e supera proprio la compagna in squadra del roaster di Ambra Angiolini (6), che non sembra accogliere bene i consigli e i commenti dei colleghi.

Continuano a racimolare successi su successi I Santi Francesi (9), che anche con il loro inedito convincono pienamente i giudici e il pubblico da casa. Sarà felice Rkomi (8), loro giudice, che oltre a valorizzare la band è riuscito a portare avanti ancora una volta anche Joelle (7), nonostante l’ultima posizione dopo la prima classifica. La giovane cantante, con il suo delicato inedito, ha convinto i giudici anche per presenza scenica, un aspetto che nelle scorse settimane aveva fatto discutere.

X Factor 2022, pagelle: Beatrice monopolizza il palco

I Disco Club Paradiso (7) continuano ad essere la band più amata dal pubblico e anche la classifica lo dimostra, trascinandoli avanti puntata dopo puntata. Una delle protagoniste indiscusse, anche stasera, è Beatrice (8.5): il suo inedito, già presentato a X Factor 2022, convince anche chi, come Ambra, non l’aveva particolarmente apprezzato alle audition. Quello che continua però a stupire della cantautrice siciliana è la sua capacità indiscutibile di tenere il palco, captando su di sé tutte le attenzioni… Anche quelle di Rkomi, con il quale sembra il corso un flirt neppure troppo velato. Dargen D’Amico (7.5), suo giudice, la ritiene “una diva divisiva”.

Dopo aver cantano sempre in inglese, Gli Omini (8) si presentano con un brano in italiano. Il loro inedito piace, convince, anche se qualcuno li vedrebbe a cantare sempre in inglese, un po’ come un marchio di fabbrica. Si dedica all’italiano anche Linda (7), che porta un inedito delicato e a tratti malinconico, forse un po’ troppo per la sua voce potente, abituata a ben altre melodie. Il suo giudice, Fedez (7.5), si ammorbidisce proprio in occasione della serata delle cover, ben consapevole dell’importanza che ha, per ciascun concorrente, la “prima” dei propri pezzi.











