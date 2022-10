X Factor 2022, scontro Fedez-Dargen D’Amico/ “Fede il re della monotonia”

X Factor 2022, Dargen D’Amico: “Fedez re della monotonia”

Primi scontri tra i giudici di X Factor 2022. Nel corso della prima puntata dei live, i giudici non se le mandano affatto a dire, mostrandosi più agguerriti che mai. Sul palco dei programma, Beatrice, concorrente di Dargen D’Amico, porta “Believe” di Cher. La sua prestazione piace al pubblico e anche ai giudici… O almeno a tutti, tranne Fedez.

Ambra Angiolini, infatti, spiega: “Quello che noto in lei è che il trattamento di Dargen l’ha resa più sexy. È riuscita a farmi sentire che sa anche cantare, prima era solo una performer. Oggi si sente che c’è anche la voce”. Rkomi apprezza ma commenta: “Penso che questo brano ti abbia un po’ coperto”. Meno carino il commento di Fedez: per lui l’esibizione è stata un po’ monotona. La risposta di Dargen D’Amico, coach della giovane Beatrice, non si fa attendere. Al giudizio di Fedez, che ritiene “monotona” la concorrente, lui risponde: “Se lo dice Federico, che è il re della monotonia, che ogni giorno ripropone sempre la stessa cosa, mi fido. Tre giorni fa era afona, oggi ha fatto questo”.

