X Factor 2022, semifinale/ Diretta, finalisti e duetti: chi sarà eliminato?

Anticipazioni X Factor 2022, semifinale 1 dicembre

Questa sera, giovedì 1 dicembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now va in onda il sesto appuntamento con i Live di X Factor 2022, condotto da Francesca Michielin. È tempo di semifinale: Linda, Santi Francesco, Beatrice Quinta, Omini e Tropea si giocheranno il tutto per tutto per conquistare uno dei 4 pass disponibili per la finalissima di giovedì 8 dicembre al Mediolanum Forum (sempre su Sky e in streaming su NOW, disponibile in chiaro su TV8). Serata senza esclusioni di colpi anche per i quattro giudici: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez, quest’ultimo è l’unico a essere arrivato alla penultima tappa con due concorrenti. La semifinale di X Factor 2022 vedrà i cantanti impegnati in due manche di cover. La prima sarà costituita da cinque straordinari duetti, la seconda invece sarà firmata da Hype (uno degli sponsor).

X Factor 2022: le assegnazioni della semifinale

Nella prima manche i cantanti saranno impegnati in cinque straordinari duetti con altrettanti ospiti speciali. Beatrice Quinta duetterà con Morgan, che ritorna sul palco di X Factor 2022 dopo la sua partecipazione al secondo Live Show; Linda si esibirà con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino; gli Omini si esibiranno insieme ai Baustelle, che per la prima volta tornano insieme sullo stesso palco dopo una pausa lunga 4 anni; i Santi Francesi duetteranno con i Coma Cose, che ha appena pubblicato il loro ultimo album dal titolo “Un meraviglioso modo di salvarsi”; i Tropea calcheranno il palco con Donatella Rettore.

Nella Hype manche, ai concorrenti viene data la possibilità di cimentarsi in un brano scelto da loro al grido di “Do it with your HYPE”: Beatrice Quinta porterà “Teorema” di Marco Ferradini; Linda ha scelto “Waves” di Dean Lewis; gli Omini si cimenteranno in “Song 2” dei Blur; i Santi Francesco si esibiranno con “When You Were Young” dei The Killers; i Tropea canteranno “Qualcosa di grande” dei Lunapop.

Ospiti della semifinale di X Factor 2022: Tananai e Kae Tempest

Ospite del sesto Live è Tananai, per presentare il suo primo album di inediti “Rave, Eclissi”, pubblicato lo scorso 25 novembre, dopo aver conquistato le classifiche con “Sesso Occasionale”, “Baby Goddamn” e “La dolce vita”, con Fedez e Mara Sattei. Sul palco di X Factor 2022 anche Kae Tempest, poeta, musicista e performer. Le sue opere sono tradotte in 11 lingue e sono state premiate con il Leone D’Argento alla Biennale di Venezia. A X Factor presenterà il suo quarto album, “The Line is a Curve”.

Un secondo dopo la fine della puntata partirà come sempre Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto. La speaker di RTL 102.5 conduce anche l’Ante Factor, l’appuntamento che precede le puntate dei Live Show (a partire dalle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW). Ricordiamo che i Live di X Factor 2022 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8. La finale di giovedì prossimo, 8 dicembre, potrà essere vista anche in chiaro su Tv8.

