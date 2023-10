X Factor 2023 bootcamp, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: inizia la gara tra i giudici

X Factor 2023, bootcamp: anticipazioni e diretta quarta puntata 5 ottobre

Giovedì 5 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, torna l’appuntamento con X Factor 2023. Dopo le prime tre puntate totalmente dedicate alle audizioni durante le quali tantissimi talenti si sono presentati sul palco per conquistare la fiducia dei giudici, questa sera, la gara del talent show entra ufficialmente nel vivo. Con i bootcamp, infatti, si apre la fase più calda del talent che porta i concorrenti verso i live e dà ufficialmente il via anche alla gara dei giudici. Durante le audizioni, infatti, non c’era competizione tra i quattro giudici che, in base al talento che avevano davanti, esprimevano il proprio giudizio.

Con i bootcamp, invece, Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico cominciano a formare le rispettive squadre scegliendo i vari talenti tra cui ci saranno i tre prescelti per i live.

X Factor 2023, bootcamp: cinque sedie per ogni giudice

In attesa di scoprire se Fedez riuscirà ad essere presente ai live, la gara di X Factor 2023 continua e la puntata di questa sera, registrata la scorsa estate, sarà dedicata ai bootcamp. Si tratta di una puntata particolare in cui i protagonisti indiscussi saranno non solo i concorrenti che hanno superato le audizioni, ma anche i giudici. Morgan, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini avranno a disposizione cinque sedie su cui far sedere i concorrenti della propria squadra e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch” con cui potranno assegnare l’ultimo posto disponibile ad un altro concorrente rispetto a quello che occupa la sedia.

I 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12. I giudici avranno la possibilità di selezionare tre concorrenti da portare ai live. Sono due le puntate previste dedicate ai bootcamp. I due giudici protagonisti della prima puntata dei bootcamp sono Fedez e Dargen D’Amico mentre l’appuntamento con le scelte di Morgan e di Ambra è previsto per giovedì 12 ottobre.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

X Factor 2023 può essere seguito, ogni giovedì in prima serata, su Sky Uno, dietro abbonamento. La diretta streaming, invece, è garantita NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go e anche in quest’ultimo caso è previsto un abbonamento. Chi, invece, non è abbonato può aspettare sempre il mercoledì, giorno in cui Tv8 trasmette in prima serata, la puntata del talent show già trasmessa il giovedì precedente da Sky.

