X Factor 2023, chi sarà ripescato tra Astromare e Anna Castiglia?/ Scontro finale nella seconda puntata

X Factor 2023: come funziona il ripescaggio annunciato da Francesca Michielin

X Factor 2023 è ufficialmente entrato nel vivo; il talent show targato Sky ha esordito con la prima puntata dei Live Show la scorsa settimana e le attese sono state ampiamente rispettate. I 4 giudici hanno osservato con attenzione le prime performance dei propri e altrui concorrenti e, come risaputo, al termine è arrivato anche il verdetto riferito al primo artista costretto ad abbandonare la gara. Ad uscire sconfitti dalla prima puntata dei live di X Factor 2023 sono stati gli Animaux Formidables, band appartenente al roster di Morgan.

Morgan attacca X Factor 2023/ "Il montaggio mi fa sembrare cattivo, è abbastanza scorretto"

L’eliminazione degli Animaux Formidables nella prima puntata dei Live di X Factor 2023 ha però offerto a Francesca Michielin lo spunto per lanciare la grande novità di questa edizione. Ci sarà infatti un ripescaggio; al vaglio 4 artisti scartati tra Bootcamp e Home Visit. La conduttrice e cantante ha dunque lanciato un sondaggio che porterà sul palco della seconda puntata Live di X Factor 2023 i due più votati che risultano essere Anna Castiglia e Astromare.

Morgan contro Dargen D’Amico e Ambra Angiolini a X Factor 2023: “Siete str*nzi”/ “Fai pace con te stesso”

X Factor 2023, seconda puntata: sarà il pubblico a decidere tra Astromare e Anna Castiglia

A giocarsi le proprie carte nel sondaggio per il ripescaggio ad X Factor 2023 sono stati 4 talenti che si sono messi in evidenza tra Bootcamp e Home Visit: Alice Tombola, Manifesto, Anna Castiglia e Astromare. Smaltita la delusione per non essere stati scelti in vista dei Live, potranno dunque avere una seconda possibilità per tentare di arrivare in fondo alla competizione proprio gli ultimi due, scelti dal pubblico. Il verdetto definitivo arriverà proprio questa sera nel secondo appuntamento con i Live di X Factor 2023.

ANIMAUX FORMIDABLES ELIMINATI DA X FACTOR 2023/ "Non pensavamo di arrivare fino ai Live"

Questa sera – 2 novembre 2023 – andrà in scena la seconda puntata dei Live di X Factor 2023 e saliranno sul palco i due talenti più votati nel sondaggio volto a ripescare un concorrente scartato tra Bootcamp e Home Visit, ovvero Anna Castiglia e Astromare. Ma non saranno entrambi a rientrare ufficialmente in gara; proprio ad inizio puntata i due prescelti si sfideranno a colpi di note per convincere il pubblico. Quest’ultimo darà infatti il verdetto definitivo su chi sarà il ripescato ad X Factor 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA