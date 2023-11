X Factor 2023, il cantante dei Sickteens bacia Ambra Angiolini/ “Non ero preparata, sono vostra zia!”

La performance della seconda manche dei Sickteens nella quarta puntata dei Live di X Factor 2023 ha fatto molto discutere: il cantante Alex ha infatti baciato Ambra Angiolini durante Careless Memories dei Duran Duran. La scena non è sfuggita all’occhio attento di Francesca Michielin. “Mezzo limone e bacchette che volano, tutto bene?”, ha chiesto la conduttrice al termine dell’esibizione. Dalle telecamere, però, era sembrato che il bacio fosse sulla guancia.

La giudice è ad ogni modo apparsa visibilmente imbarazzata. “Mi ha baciata, senza chiedermelo tra l’altro!”, ha sottolineato. Il frontman l’ha subito rassicurata: “Sono maggiorenne, eh”. “Tu sì, ma io per certi baci non lo sono ancora. Ma vabbè, sono tua zia quindi si può fare”, ha replicato lei. La discussione comunque è rimasta in toni scherzosi. Ad alleggerire ulteriormente il clima ci ha pensato Dargen D’Amico: “Ci sono rimasto male perché non avete dato a me il bacio”, ha ironizzato.

X Factor 2023, il cantante dei Sickteens bacia Ambra Angiolini: la performance

L’esibizione dei Sickteens su Careless Memories dei Duran Duran nella quarta puntata dei Live di X Factor 2023 ha fatto discutere anche Morgan e gli altri giudici, ma questa volta in termini musicali. “Vi ho visti un po’ troppo apparecchiati anche nelle cose birichine che avete fatto. Ho avvertito una scompostezza troppo impostata”, ha commentato Fedez. Anche Dargen D’Amico non ha apprezzato del tutto e si è scontrato col collega.











