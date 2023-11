X Factor 2023 live, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: Elodie super ospite della serata

X Factor 2023 live: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo della prima puntata, X Factor 2023 torna in onda oggi, giovedì 2 novembre, con la seconda puntata dei live. al timone del talent show torna, come sempre, Francesca Michielin, pronta a presentare le esibizioni di tutti i cantanti in gara, ma anche a fare da arbitro tra i giudici, pronti a darsi battaglia. Il meccanismo della seconda puntata dei live di X Factor 2023 sarà quello classico. I cantanti si esibiranno in due manche separate e quelli meno votati finiranno al ballottaggio giocandosi così la permanenza nella fase più calda ed importante del talent show.

Protagonista indiscussa della serata sarà naturalmente la musica. Oltre a quella di tutte le esibizioni, ci sarà anche quella di Elodie. Super ospite della serata, infatti, è proprio la Di Patrizi che, dopo aver dato il via alla propria carriera dalla scuola di Amici, è pronta a regalare un momento magico ai concorrenti di X Factor 2023.

X Factor 2023: tutte le esibizioni dei cantanti in gara

Morgan, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez hanno scelto nel corso della settimana i brani da portare sul palco dai singoli cantanti. Morgan, per i suoi artisti, ha scelto: “No Surprises” dei Radiohead per Selmi, “Voices” di Russ Ballard per SickTeens. Queste, invece, le scelte di Dargen D’Amico: Il Solito Dandy si esibirà sulle note di “Giulia” di Gianni Togni; SETTEMBRE porterà “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di “Englishman In New York” di Sting.

Cosa ha scelto, invece, Ambra per i suoi cantanti? Gaetano De Caro canterà una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti. Queste, infine, le scelte di Fedez: ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE, infine, si esibirà sulle note di “Eleanor Rigby” dei Beatles.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

I live di X Factor 2023 possono essere visti in diretta televisiva alle 21:15 su Sky e in diretta streaming su NOW. Sia Sky che Now sono visibile dietro la sottoscrizione di un abbonamento. Per vedere, invece, le varie puntate del talent show in chiaro, è possibile sintonizzarsi, ogni mercoledì, in prima serata, su Tv8.

