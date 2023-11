X Factor 2023 live, 3a puntata/ Diretta ed eliminato: Colapesce Di Martino super ospiti

X Factor 2023 live, anticipazioni e diretta terza puntata

Dopo le audizioni, i bootcamp e gli home visit, per i concorrenti che hanno superato tutte le fasi della selezione, è ufficialmente iniziata la fase dei live di X Factor 2023 che torna in onda oggi, giovedì 9 novembre, con la terza puntata. Francesca Michielin è pronta a guidare la grande macchina del talent show di Sky che, settimana dopo settimana, alza il livello mettendo sempre più in difficoltà i concorrenti in gara, chiamati a superare sfide musicali ardue per continuare la corsa verso la finalissima. In giuria, come sempre, ci saranno i giudici Ambra Angiolini, Fedez, Morgan e Dargen D’Amico che tornano a sfidarsi per portare avanti i talenti della propria squadra.

La protagonista indiscussa di ogni puntata di X Factor è sicuramente la musica. Oltre alle varie esibizioni dei concorrenti in gara, questa sera, i telespettatori di Sky avranno la possibilità anche di ascolta la musica di Colapesce Di Martino che si esibiranno sulle note del nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”.

Le assegnazioni della terza puntata dei live di X Factor 2023

Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, per i propri cantanti, hanno scelto undici brani rappresentativi della “musica ribelle”.Fedez, per Maria Tomba ha scelto una cover di “Sono Un Ribelle Mamma” mentre a Sarafine ha assegnato “Get Up, Stand Up” dei The Wailers. Ambra, invece, a Gaetano De Caro ha assegnato la cover di “Born This Way” di Lady Gaga, ad Angelica il capolavoro “Generale” di Francesco De Gregori e Matteo Alieno il brano “Non è per sempre” degli Afterhours.

Per la squadra di Morgan, SELMI si esibirà con una cover di “La Libertà” di Giorgio Gaber, i SickTeens canteranno “Rebel Rebel” di David Bowie mentre gli Astromare si esibiranno con “Anyway” dei Genesis. Infine, Dargen D’Amico, ha scelto per Il Solito Dandy il brano “Compagno di scuola” di Antonello Venditti, per SETTEMBRE la cover “Girls Just Want To Have Fun” di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper) e per gli Stunt Pilots il brano intramontabile “Nessuno Mi Può Giudicare” di Caterina Caselli.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

L’appuntamento con la terza puntata dei live di X Factor è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno. Il nuovo appuntamento con il talent show può essere seguito anche in diretta streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Sia per Sky che per NOW è necessario sottoscrivere un abbonamento. La terza puntata di X Factor 2023, inoltre, può essere vista in chiaro mercoledì prossimo, in prima serata su TV8.











