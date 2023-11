X Factor 2023 live, 4a puntata/ Diretta e doppia eliminazione: Annalisa ospite, torna la giostra

X Factor 2023: anticipazioni e diretta quarta puntata 16 novembre

X Factor 2023 è ufficialmente entrato nel vivo della gara e, questa sera, torna in onda con la quarta puntata dei live. Perfetta nel suo ruolo di conduttrice, Francesca Michielin è pronta ad accogliere i giudici Morgan, Dargen D’Amico, Ambra e Fedez, ma soprattutto i concorrenti ancora in gara che, dopo una settimana di prove e di momenti difficili, proveranno a superare lo scoglio del ballottaggio e di conseguenza dell’eliminazione. Puntata dopo puntata, la finalissima si avvicina e tutti i cantanti sperano di riuscire a raggiungere il traguardo dell’ultima puntata. Per farlo, però, è necessario tirare fuori non solo il talento, ma anche una forte personalità.

Personalità che, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere Annalisa, diventata una punta di diamante della musica italiana e che, questa sera, sarà l’ospite speciale. Il suo arrivo sul palco di X Factor 2023 è molto atteso soprattutto per le dichiarazioni rilasciate da Morgan sulla sua hit “Bellissima”. I due si stringeranno la mano in diretta?

X Factor 2023: le assegnazioni e la doppia eliminazione

Doppia manche e doppia eliminazione per il quarto live di X Factor 2023 che prevede il ritorno della giostra ovvero un medley unico che vedrà i concorrenti esibirsi, senza possibilità di interruzioni, sui brani rappresentativi del loro percorso. I nove cantanti rimasti in gara, poi, daranno il via alla manche chiamata Car Songs durante la quale si esibiranno sui brani scelti da giudici e considerati adatti a diventare colonna sonora dei loro viaggi. E così, Fedez, per Maria Tomba ha scelto “Wake Me Up When September Ends” dei Green Day e per SARAFINE “Tutto il resto è noia” di Franco Califano.

Ambra, invece, ad Angelica ha assegnato “I’ve Been Loving You Too Long” di Otis Redding mentre a Matteo Alieno “Il chitarrista” di Ivan Graziani. Dargen D’Amico, per Il Solito Dandy ha scelto “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni, per SETTEMBRE “Spaccacuore” di Samuele Bersani e per gli Stunt Pilots “Ironic” di Alanis Morissette. Infine, Morgan, a SELMI ha assegnato “You’ve Got A Friend” di Carol King, gli SickTeens “Careless Memories” dei Duran Duran e agli Astromare “Good Vibrations” dei Beach Boys.

Come vedere in diretta streaming i live di X Factor 2023

Per vedere i live di X Factor 2023 in diretta televisiva è necessario sottoscrivere un abbonamento Sky. Le puntate, infatti, vengono trasmesse ogni giovedì, in prima serata, su Sky Uno. I live del talent show, inoltre, possono essere seguiti anche in diretta streaming su NOW, visibile sempre sottoscrivendo un abbonamento. Per chi, invece, preferisce vedere X Factor in chiaro, basta sintonizzarsi ogni mercoledì, in prima serata, su Tv8.

