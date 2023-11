X Factor 2023 live, 5a puntata/ Diretta, eliminati: Matteo Alieno perde il ballottaggio con Angelica

Diretta X Factor 2023 live, quinta puntata: il commento di oggi 23 novembre

Al ballottaggio di X Factor 2023 si sfidano Matteo Alieno e Angelica, due concorrenti di Ambra molto legati tra loro. Uno scontro a sorpresa, che in molti non si aspettavano: i social, infatti, davano gli Astromare fuori. Il voto del pubblico ha però dato un esito diverso, per quanto inaspettato. Dopo aver cantato “Generale”, Angelica quasi in lacrime rivela: “Sto pensando a Matteo, siamo molto legati”. Anche per l’altro concorrente lo stato d’animo è lo stesso: “Ti voglio tanto bene”. Alieno si esibisce in “Io non piango” di Califano, mentre i suoi occhi tradiscono un’emozione difficile da nascondere.

I giudici, chiamati a scegliere, devono dire chi vogliono eliminare. La prima a partire dovrebbe essere Ambra, che spiega di non sentirsela. Iniziano così Fedez e Dargen D’Amico, che scelgono di eliminare Matteo Alieno. È dunque lui l’eliminato di questo quinto live. Ambra, scioccata, fa il suo nome – seppur inutile – e commenta: “Matteo è un cantautore. Da domani ricomincerà a fare le sue canzoni e io mi auguro che molta più gente di prima lo seguirà”.

X Factor 2023 Live: Matteo Alieno e Angelica al ballottaggio

Dopo la seconda manche sui successi di Max Pezzali e degli 883, per Fedez le esibizioni preferite sono state quelle di Sarafine, Il Solito Dandy e Settembre. Bene anche gli altri concorrenti tranne gli Astromare: una critica che Ambra non condivide. “L’effetto karaoke è immediato ma non l’ho sentito in nessuno di loro ed è già un gran successo” secondo la Angiolini. Anche lo stesso ospite si dice sorpreso: “Incredibile vedere come siano riusciti a cogliere certe cose, pur essendo lontane dal proprio mondo. A me personalmente hanno emozionato tantissimo Matteo Alieno e Angelica. La cosa che mi ha più sconvolto è stata l’esibizione di Sarafine. Lavoro di produzione pazzesco”.

Il risultato è dato dalla somma della prima e della seconda manche. Gli ultimi due classificati, infatti, vanno al ballottaggio. Ma si comincia prima dalle belle notizie: “Vedremo su questo palco, nella prossima puntata, Settembre. In semifinale anche Sarafine” spiega Michielin. Il primo ad andare al ballottaggio è Matteo Alieno. Si prosegue poi con chi va avanti: “In semifinale Maria Tomba. Avanti anche gli Stunt Pilots. In semifinale tornerà ad esibirsi anche Il Solito Dandy”. Al ballottaggio con Matteo Alieno va, a sorpresa, Angelica.

X Factor 2023 Live: via ai successi di Max Pezzali!

La seconda manche della quinta puntata dei Live di X Factor 2023 prevede le esibizioni dei concorrenti sui successi di Max Pezzali e degli 883. Sarafine si esibisce in una versione elettronica di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” mentre a seguire gli Stunt Pilots portano sul palco “Nessun rimpianto”. Per Matteo Alieno c’è invece “Come un deca”. A seguire gli Astromare si esibiscono ne “La regola dell’amico”. “Come mai” è la canzone assegnata ad Angelica mentre per Il Solito Dandy c’è “Finalmente tu”. Dopo Maria Tomba con “Sei un mito”, l’ultimo ad esibirsi è Settembre con “Gli Anni”. “Veramente incredibile, mi sono venute delle idee. Ci sono degli spunti per riprodurle di nuovo” dice un Max Pezzali entusiasta.

X Factor 2023 Live: Astromare vittima sacrificale?

Gli Astromare, dopo l’allontanamento di Morgan, vengono assegnati ad Ambra. Il duo, che avrebbe dovuto preparare un prezzo di Fabrizio De André, scelgono di cambiare e di virare sui Pooh con “Chi fermerà la musica”. Per Fedez serve un po’ di “umana comprensione. Vengono da una settimana davvero complicata. Trovo la scelta dei Pooh molto punk. Bravi, non tanto per l’esibizione in sé che non mi ha galvanizzato molto, quanto per lo stoicismo”. Per Dargen sono “inediti. C’è stato un processo di liberazione, anche nel look nuovo”. Ad Ambra i ragazzi piacciono, ma i commenti sui social non sono così positivi: per tanti, infatti, gli Astromare potrebbero essere la vittima sacrificale di questa puntata.

X Factor 2023 Live: Stunt Pilots, che energia!

Matteo Alieno si esibisce in Niccolò Fabi ma Fedez non lo apprezzo a pieno: “Ti ho trovato un po’ troppo dolcioso per me. E tecnicamente meno preciso del solito”. Dargen sembra invece più soddisfatto: “Più che alieno ti ho trovato molto umano”. Si passa poi agli Stunt Pilots convincono Ambra: “Ammazza! Siete stati raffinati su questo pezzo. L’avete fatto in modo preciso, sorprendente. Avete dato una nota un po’ più dark a questo brano”. Fedez spiega: “Ho trovato tutto molto bilanciato. La giusta carica, gli stessi virtuosismi. Ho ritrovato gli Stunt che non vedevo da un po’, sono soddisfatto. Tutti e 3 sono frontman”. Dargen è felice della loro esibizione: “Questi ragazzi ti dimostrano sul palco che le parole hanno un peso. Avete fatto magia, credo sia una delle più belle esibizioni che io abbia visto qui in questa edizione 2023”:

X Factor 2023 Live: Sarafine incanta con la tradizione calabrese

Settembre, dopo il ballottaggio della scorsa puntata di X Factor 2023, porta un mash-up tra “Crazy” e “Je so pazz”. Per Ambra “la realizzazione del pezzo è molto bella e interessante. Non mi sembravi troppo a tuo agio ma riesci comunque a portare a casa il numero. È sicuramente un talento quello che hai”. A detta di Fedez la sua è stata un’esibizione intelligente e “molto figa. A me è piaciuta”. Per Dargen, affrontare un brano di questo genere e confrontasi con due artisti “per un ragazzo della tua età, non è facile”.

Per Sarafine, inizialmente l’assegnazione era quella di un brano degli Oasis, che però l’artista ha voluto cambiare nel corso della settimana, non sentendosi troppo a suo agio nel pezzo. Per lei, un brano popolare calabrese. Dargen apprezza la scelta e poi commenta: “Sono abituato da te ad un colpo di scena finale invece questa volta non c’è stato. Da te pretendo sempre di più”. Anche per Ambra è una scelta azzeccata: “Qualsiasi cosa tu faccia lo rendi sempre speciale. Riesci a far diventare semplice anche concetti molto complicati, rimanendo sempre molto elegante”. Fedez, suo giudice, è pienamente soddisfatto.

X Factor 2023 Live: Angelica piace ma non convince a pieno

Angelica è la seconda concorrente di X Factor 2023 a salire sul palco in questo quinto live. “Esibizione impeccabile dal punto di vista tecnico-vocale. Siamo alla quinta puntata e devo dire che io continuo comunque a vedere questa pesantezza, che è iniziata come introspezione ma sta diventando appunto pesantezza che poco si addice a una ragazza di vent’anni. Mi piacerebbe vedere altro da te” spiega Fedez. Dargen, invece, commenta: “Quello che ho notato è che lei stia scrivendo una mappa per risalire alla fonte di questo dolore. Ho trovato un’ottima idea quella di tenerla su un brano che è solo la sua voce dall’inizio alla fine, che ti fa subito entrare e capire chi sia lei”. Ambra, sua giudice, è convinta che Angelica non sia pesante: “Come per Il Solito Dandy, se hanno uno stile riconoscibile, perché toglierglielo? Secondo me sta facendo il percorso per arrivare a essere una cantante bravissima e solida. A me non ha deluso neanche stavolta”.

Lady Marmalade è invece l’assegnazione per Maria Tomba, che si presenta sul palco in una chiave sexy. “Sono molto felice di questo brano perché questa assegnazione dà una chiave scherzosa di te ma anche sensuale. Questi brani rendono giustizia al tuo stile”. Per Ambra, invece, per vedere “questa Maria Tomba, perdiamo di vista la voce. Quello che ho sentito è una voce importante, evitando tutto questo contorno”.

X Factor 2023 Live: comincia Il Solito Dandy

L’esibizione de Il Solito Dandy convince i giudici. Ambra è soddisfatta: “Tu sei abitato da tanta gente. Ho visto Renato Zero, Battiato, Anna Oxa… La porti sempre a casa con un’energia tutta tua. Rendere contemporaneo un pezzo che nasce già per essere contemporaneo, era un’impresa non facile. Complimenti a Dargen”. Fedez, invece, non è pienamente convinto: “Ho visto il solito Dandy. So che puoi dare di più. Era simile a tutto ciò che hai fatto finora. Voglio e pretendo di più da te”. Dargen invece lo lancia: “Ho visto un altro personaggio. Ci avviciniamo all’inedito”. Prima della pubblicità, Francesca lancia un messaggio importante: “Tra due giorni è il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La violenza va dal commento sessista sui social al femminicidio. Sono tutto frutto della cultura dello stupro. Per eliminarla dobbiamo impegnarci tutti, come comunità. Lo dobbiamo a Giulia Cecchettin e a tutte le altre vittime”.

X Factor 2023 Live: nuova puntata senza Morgan

Francesca Michielin, in apertura della quinta puntata dei live di X Factor 2023, commenta quanto accaduto nei giorni scorsi, con l’allontanamento di Morgan dal programma: “È stata una settimana complessa. Si è parlato tanti e pure troppo. Le cose si risolveranno fuori da qui, nel momento opportuno. Ma adesso parliamo di musica. I giudici da questa sera saranno tre e ora dobbiamo concentrare le nostre attenzioni sui nostri giovani artisti”. Nella puntata di questa sera, ci saranno due manche: i meno votati andranno allo spareggio dove si esibiranno nei loro cavalli di battaglia. Il primo ad esibirsi è è Il Solito Dandy con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa. Un’assegnazione, quella di Dargen, che lo rende felice, soprattutto dopo una puntata, la scorsa, nella quale i ragazzi non hanno avuto il meritato spazio. (agg. JC)

X Factor 2023 Live, anticipazioni 5a puntata del 23 novembre: la gara riparte senza Morgan

Tutto è pronto per la quinta puntata di Live di X Factor 2023, in onda questa sera giovedì 23 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Una puntata diversa, che si prospetta ricca di colpi di scena ma forse con qualche polemica in meno. La ‘cacciata’ di Morgan dal bancone del talent di Sky fa ancora discutere e, probabilmente, sarà oggetto di qualche battuta veloce anche in diretta, tra i coach che sono rimasti ormai in tre e così rimarranno fino alla fine di questa edizione.

Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico continueranno questa avventura da soli, orfani di Morgan che intanto promette provvedimenti contro la decisione di licenziarlo a poche puntate dalla fine di X Factor 2023. A condurre il programma sarà come sempre Francesca Michielin, che aprirà la puntata spiegando qual è stato il destino degli Astromare, ultimo concorrente rimasto della squadra di Morgan.

X Factor 2023, quinto Live: il destino degli Astromare, Max Pezzali super ospite

Il percorso del duo di giovanissimi, già iniziato in modo molto particolare visto il loro ripescaggio, continua tra colpi di scena. Gli Astromare, dopo l’uscita di Morgan, passano nella squadra di Ambra Angiolini e lì rimarranno fino all’eliminazione. In gara sono dunque rimasti in otto: oltre ai citati Astromare, ritroviamo: Angelica e Matteo Alieno sempre della squadra Ambra, Maria Tomba e Sarafine della squadra Fedez, Il Solito Dandy, Settembre e gli Stunt Pilots della squadra Dargen.

Super ospite di questo quinto Live è Max Pezzali, icona della musica italiana degli anni ’90 che si esibirà in una performance creata in esclusiva per il talent.

X Factor 2023, le assegnazioni delle due manche del quinto Live

Per quanto riguarda le assegnazioni dei giudici per le due manche previste per il quinto Live di X Factor 2023: Maria Tomba si esibirà nella prima manche con una cover di Lady Marmalade delle LaBelle, mentre nella seconda canterà Sei un mito; SARAFINE canterà Riturnella e proseguirà con Hanno ucciso l’uomo ragno. Nella squadra di Ambra, Angelica canterà prima Lover, Please Stay dei Nothing but Thieves, poi Come mai; Matteo Alieno comincerà con Costruire di Nicolò Fabi e proseguirà con Con un deca; gli Astromare partiranno con Chi fermerà la musica dei Pooh, poi La regola dell’amico.

Per Dargen, Il Solito Dandy canterà Un’emozione da poco di Anna Oxa, poi Finalmente tu; Settembre si esibirà con un mash-up di Crazy di Gnarls Barkley e Je so’ pazzo di Pino Daniele prima di dedicarsi a Gli anni; gli Stunt Pilots inizieranno con Ain’t No Sunshine di Bill Withers e concluderanno con Nessun rimpianto.











