X Factor 2025, anticipazioni puntata 2 ottobre in diretta: iniziano i Bootcamp. I 4 giudici alle prese con la scelta dei concorrenti
Tutto pronto per la quarta puntata di X Factor 2025. Dopo la conclusione delle Audizioni, i quattro giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – danno il via ad una nuova fase del programma: i Bootcamp. Si tratta però di una versione tutta nuova e molto più complessa per i concorrenti che hanno superato la prima parte dei provini. A condurre lo show è come sempre Giorgia, che farà anche da supporto ai concorrenti dietro le quinte di X Factor.
Non sarà facile per la giuria decidere chi dei concorrenti passerà alla Last Call. I cantanti sul palco dovranno infatti cercare di ottenere 4 sì da parte della giuria, solo un no potrebbe infatti significare l’addio definitivo alla gara. Un regolamento, dunque, tutto nuovo, di cui trovare tutta la spiegazione dettagliata qui.
X Factor 2025, anticipazioni Bootcamp e diretta streaming: nuove discussioni per i 4 giudici
Il nuovo regolamento di X Factor 2025 ci anticipa che sarà una puntata ricca di discussioni per i quattro giudici. Scegliere all’unanimità non sarà facile, anche perché, già durante le audizioni, i 4 artisti hanno spesso dimostrato di avere opinioni e gusti discordanti sui concorrenti. Se però un giudice desidera a tutti i costi che un cantante vada avanti, nonostante i no dei colleghi, potrà utilizzare il suo X Pass e assicurarsi la sua partecipazione alle altre fasi del concorrente preferito.
La quarta puntata di X Factor 2025 promette, insomma, colpi di scena e tante discussioni. L’episodio, come sempre, va in onda questa sera su Sky alle ore 21.15. È inoltre possibile seguire la diretta anche in streaming mediante il servizio offerto dall’app Now TV. La puntata andrà poi in onda in chiaro, su TV8, martedì prossimo in prima serata.