Anticipazioni X Factor 2025, dove seguire in diretta tv e streaming il secondo - e penultimo - turno di Audizioni del talent show.

Il futuro della musica passa per ‘4 sì’ o anche meno laddove bastino per accedere al turno successivo; questa sera – 18 settembre 2025 – arriva un nuovo appuntamento con X Factor 2025 e le anticipazioni seconda puntata, valida per le audizioni, mettono in evidenza come sempre grandi emozioni.

Al centro della scena aspiranti cantanti, giovani che sognano di vivere da protagonisti i palcoscenici più importanti del mondo della musica; il loro destino, come anticipato, è ovviamente legato al volere e parere dei giudizi che anche per la seconda puntata delle Audizioni avranno l’onere di sentenziare su talento e potenzialità.

Cosa vedremo nel corso della seconda puntata di X Factor 2025? Stando alle anticipazioni, grandi spunti accompagneranno le riflessioni dei 4 giudici: Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Il cerchio si stringe pur trattandosi della prima fase del talent show; i talenti che saliranno sul palco questa sera metteranno però a dura prova le loro capacità di scelta.

X Factor 2025, seconda puntata 18 settembre: le Audizioni in diretta tv e streaming

Per chi non volesse perdersi nemmeno un briciolo delle emozioni previste, ecco dove vedere la seconda puntata di X Factor 2025 valida per le Audizioni. Come sempre, appuntamento fissato su Sky alle ore 21.15 con la possibilità di seguire la diretta streaming mediante il servizio offerto dall’app Now.

Anticipazioni X Factor 2025, seconda puntata Audizioni 18 settembre: la strada verso ‘Bootcamp’ e ‘Last Call’

Euforia, emozioni, talenti inediti e voci tutte da scoprire; questo è più o meno il sunto delle anticipazioni di X Factor 2025 per la seconda puntata di Audizioni prevista per questa sera, 18 settembre. Si tratta del penultimo appuntamento con la prima fase di selezioni del talent; poi, sarà la volta dei famosi ‘Bootcamp’ che terranno compagnia gli appassionati per altre due puntate. L’ultimo appuntamento, il più atteso, è la Last Call. Qui i giudici – Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani – saranno chiamati a formare i rispettivi roster che andranno a vivere, quanto più possibile, l’esperienza dei Live Show dove solo uno riuscirà a primeggiare.

