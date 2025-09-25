Terzo ed ultimo appuntamento con le audizioni di X Factor 2025 che torna in onda questa sera. Ecco tutte le anticipazioni.

La musica è sempre più la protagonista della televisione italiana e, se il mercoledì sera di canale 5 è dedicato alla musica di Io Canto Family, il giovedì sera è da sempre la serata di X Factor. Tutto pronto, infatti, per un nuovo appuntamento con X Factor 2025 che torna in onda oggi, giovedì 25 settembre, con la terza puntata, ultimo appuntamento dedicato alle audizioni. Ad accogliere gli aspiranti concorrenti sarà come sempre Giorgia che, nonostante una carriera straordinaria e un successo incredibile, accoglie sempre a braccia aperte tutti i partecipanti dando loro preziosi consigli per aiutarli a cacciare via l’ansia prima di salire sul palco.

Cachet Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025: arriva la verità/ "Si è parlato di tanti soldi ma..."

Dopo aver aperto la puntata dando il benvenuto ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia, Giorgia raggiungerà la propria postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, quartier generale delle selezioni di X Factor 2025 dove seguirà l’intera serata.

Anticipazioni X Factor 2025, terza puntata Audizioni 18 settembre: la strada verso ‘Bootcamp’

Quella di questa sera è una puntata assolutamente imperdibile per gli amanti di X Factor 2025 che, in questa edizione, ha cominciato a regalare grandi emozioni sin dalle battute iniziali della prima puntata. Tutti gli aspiranti concorrenti, questa sera, si presenteranno sul palco per esibirsi davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia esibendosi con una cover o con un inedito per conquistare il sì della giuria e passare alla fase successiva.

Tony Maiello a Tale e Quale Show: “Sanremo? Morandi cambiò tutto"/ "Oggi non porto rancore"

Tutti i concorrenti, questa sera, presenteranno generi musicali diversi e racconteranno le storie personali con cui si faranno conoscere sia come artisti che come personali. L’ultima puntata delle audizioni sarò fondamentale anche per i giudici perché cominceranno a delineare le strategie per formare le rispettive squadre.

X Factor 2025, terza puntata 25 settembre: le Audizioni in diretta tv e streaming

La puntata di X Factor 2025 in onda questa sera, dunque, promette scintille ma anche tantissime emozioni e chi non vuole perdersi neanche un minuto basta sintonizzare il televisore su Sky alle ore 21.15 con la possibilità di seguire la diretta streaming mediante il servizio offerto dall’app Now.

Chi è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di Amici 25 sotto accusa del web/ "1 milione di follower, già famosa"