X Factor 2025 torna in onda con la seconda parte dei bootcamp: solo Francesco Gabbani può ancora utilizzare l'x pass.

I live di X Factor 2025 sono sempre più vicini e prima dei last call che porteranno alla formazione delle squadre c’è un ultimo step da superare. Oggi, giovedì 9 ottobre, infatti, torna il talent show di Sky con una nuova serata dedicata ai bootcamp durante la quale non mancheranno scontri accesi, emozioni, confronti e colpi di scena. Durante i bootcampo della scorsa settimana, i giudici Paola Iezzi, Jack La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro sono stati fortemente in difficoltà nel fare le proprie scelte.

Grande Fratello 2025 chiude in anticipo per ascolti flop?/ "Cosa succederà al reality e chi rischia davvero"

A rendere più difficile le decisioni della giuria sono le nuove regole con i giudici che devono necessariamente dire sì per poter regalare l’accesso ai last call ai concorrenti. Riuscire ad ottenere 4 sì non è affatto facile per gli aspiranti concorrenti dei live, anche per quelli che, durante le audizioni, hanno portato a casa una standing ovation.

Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio, frecciatine ad Amici 25: "La posso denunciare?"/ Cos'è successo in diretta

X Factor 2025: cosa accade ai bootcamp del 9 ottobre

Tocca a Giorgia dare il via alla seconda parte dei bootcamp di X Factor 2025 di cui sono protagonisti tutti i concorrenti che hanno superato le audizioni anche con 3 sì. Questa sera, però, non basterà convincere tre dei quattro giudici ma sarà necessario ottenere il via libera da tutta la giuria a meno che non venga utilizzato l’X pass ovvero uno strumento che hanno a disposizione Achille Lauro, Jack La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi con cui spingere un talento qualora non ci sia il benestare unanime della giuria.

L’unico, tuttavia, che può ancora utilizzarlo è Francesco Gabbani che potrebbe decidere di puntare su un talento che ritiene particolarmente meritevole non solo per la vocalità ma anche per la presenza scenica e la scrittura. La puntata di questa sera, dunque, è decisiva per scegliere i talenti da portare ai last call.

Matteo Azzali attacca Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025: “Sfonderei la porta!”/ “Agisce con malizia…”

Come vedere in diretta streaming X Factor 2025

Quella di oggi è una puntata assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del talent show musicale e per seguire tutto ciò che accadrà nella serata dedicata alla seconda parte dei bootcamp, basta sintonizzare il televisore su Sky alle ore 21.15. È inoltre possibile seguire la diretta anche in streaming collegandosi all’app Now TV. Chi, invece, non ha l’abbonamento Sky o NowTv, può seguire in chiaro la puntata martedì sera, su Tv8.