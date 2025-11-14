È scoppiato un battibecco a X Factor 2025 tra Achille Lauro e Paola Iezzi, il cantante a fine puntata le ha chiesto scusa ed è tornato il sereno.

C’è stato un piccolo battibecco tra Achille Lauro e Paola Iezzi a X Factor 2025, a scatenare i malumori è stato il loro diverso pensiero sull’esibizione di VISCARDI che ha cantato il brano ‘Il cielo in una stanza’ in versione Jazz. La sua performance è piaciuta solo alla cantante del duo Paola e Chiara e a Francesco Gabbani, gli altri due giudici invece non hanno gradito.

Dopo l’esibizione di VISCARDI Achille Lauro non è riuscito a rimanere in silenzio, le sue parole però sono state tutt’altro che positive. Cosa ha detto? Ci ha tenuto a precisare che lui ama VISCARDI e ama anche gli esperimenti, pensa però che quello fatto da lui sia stato sbagliato. A parer suo la reinterpretazione del brano ha svuotato il sentimento della canzone. Jake La Furia si è detto d’accordo con lui, lo ha infatti definito esagerato nella direzione sbagliata.

Paola Iezzi non gradisce le critiche di Achille Lauro a X Factor 2025: esplode la tensione tra loro

È stata Paola Iezzi a chiedere a VISCARDI di cantare il brano in versione jazz, era un suo desiderio e non ha affatto apprezzato le critiche di Achille Lauro. Al giudice di X Factor 2025 visibilmente infastidita ha detto: “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video”. La cantante ha poi rincarato la dose dicendo: “È una reazione così ignorante“. Subito dopo ha ricevuto il sostegno di Francesco Gabbani che ha definito l’esibizione una rivisitazione credibile, a lui ha ricordato la delicatezza di Chet Baker.

Achille Lauro ha continuato ad irritarsi a X Factor 2025, rivolgendosi a Gabbani ha detto di non scomodare certi personaggi. Jake La Furia ha invece detto che ognuno è libero di esprimere una critica, a detta sua se a una persona non piace una cosa non significa che è ignorante. VISCARDI è poi finito al ballottaggio ma ha avuto la meglio su Layana. Paola Iezzi e Achille Lauro hanno continuato a parlare tra di loro durante la puntata, probabilmente per cercare di chiarire, alla fine è stato lui a riportare il sereno chiedendo scusa alla cantante.