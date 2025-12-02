X Factor 2025, finale a Napoli: guida completa per vedere l’evento in TV e online.

X Factor 2025, finale a Napoli 4 dicembre: cosa devi sapere

Tutto è pronto per la finale di X Factor 2025 che si terrà il 4 dicembre di nuovo a Piazza del Plebiscito in quel di Napoli. Esattamente come lo scorso anno si prevede tantissima gente che seguirà sul palco i quattro finalisti del talent di Sky Uno. Si tratta di Delia, di Rob, di PierC e eroCaddeo, i quali si stanno scaldando per portare a casa la vittoria.

Saranno presenti anche i giudici Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia con la conduzione di Giorgia che per il secondo anno porta avanti egregiamente il programma. Super ospite della serata, Laura Pausini, che si esibirà rendendo la finale di X Factor 2025 ancora più emozionante. Ma passiamo subito a scoprire dove vedere l’ultima puntata del talent in diretta e in streaming.

Finale di X Factor 2025, dove vederla e il piano traffico

La finale di X Factor 2025 si avvicina e si terrà il 4 dicembre. La puntata verrà trasmessa in diretta su TV8 e chiaramente, anche su Sky Uno, mentre per chi volesse seguirla in streaming è possibile collegarsi su NOW, piattaforma che permette di seguirla in qualsiasi luogo e recuperare la puntata.

Da non sottovalutare anche il piano traffico, dato che il Comune di Napoli si è attivato in anticipo per permettere che tutto fili liscio durante l’ultima puntata. Per questo dalle ore 15 del 4 dicembre ci saranno modifiche alla viabilità, e di conseguenza, divieti di transito intorno a Piazza del Plebiscito. Chiaramente i residenti faranno eccezione, così come trasporto pubblico, interventi delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Chi circolerà intorno alla piazza il pomeriggio della finale di X Factor 2025 dovrà fare attenzione anche alla sosta sospesa e al senso unico di alcune strade.

