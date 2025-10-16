Le anticipazioni dei last call di X Factor 2025 in programma oggi: i giudici chiamati a fare le ultime scelte prima dei live.

Dopo le due avvincenti serate dedicate ai bookmakers, oggi, giovedì 16 ottobre, torna in onda X Factor 2025 con una puntata decisiva per la scelta dei dodici concorrenti che, da giovedì 23 ottobre, saranno protagonisti degli attesissimo live. Quella di questa sera è la puntata dedicata ai last call, l’ultima fase di selezione durante la quale Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi, dopo le scelte fatte alle audizioni e ai bookmakers, dovranno scegliere i nomi che considerano pronti per affrontare una fase affascinante ma molto impegnativa come i live.

A raccogliere, dietro le quinte, le emozioni di tutti gli aspiranti concorrenti che sperano di superare l’ultimo scoglio e scattacare il biglietto per i live ci sarà sempre Giorgia, pronta a rassicurare, ma anche ad infondere coraggio a quelli più ansiosi.

X Factor 2025: il regolamento e cosa accadrà ai last call

Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi dovranno fare le ultime scelte per portare ai live il terzetto migliore attraverso un meccanismo spietato che prevede il ritorno, sul palco, delle famose sedie. Quest’anno, però, saranno solo tre e dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici. Quando le tre sedie si riempiranno, arriveranno i temutissimi ed elettrizzanti switch.

Tutti i concorrenti, infatti, non potranno gioire fino a quando non ci sarà l’ultima esibizione e, di conseguenza, l’ultima scelta dei giudici di X Factor 2025 che potranno chiedere anche delle esibizioni improvvisate qualora non siano convinti di una determinata decisione.

Come seguire in diretta streaming X Factor 2025

Emozioni, lacrime di gioia ma anche di delusione e tanta musica sono gli ingredienti principali della puntata odierna di X Factor 2025 che, in diretta televisiva, potrà essere seguita su Sky alle ore 21.15.Chi, tuttavia, preferisce seguire il talent show in diretta streaming, potrà farlo collegandosi all’app Now TV. Per vedere, invece, in chiaro, la puntata dei last call, è necessario aspettare martedì prossimo quando Tv8 trasmetterà la puntata in chiaro.

