Scoppia un battibecco tra Achille Lauro e Francesco Gabbani durante la semifinale di X Factor 2025, cosa è successo tra i due giudici.

Ieri sera è andata in onda la semifinale di X Factor 2025, su Sky e su Nowtv in streaming, i talentuosi concorrenti hanno emozionato ancora una volta i telespettatori con le loro esibizioni. I quattro finalisti di questa edizione sono Delia, Rob, EroCaddeo e PierC, che si sfideranno il 4 dicembre a Napoli, la finale si svolgerà a Piazza del Plebiscito. Non sempre i giudici sono d’accordo tra di loro quando esprimono il loro giudizio, è successo anche ieri sera ed è scoppiata una piccola lite tra Francesco Gabbani e Achille Lauro.

A farli scontrare è stata l’esibizione di tellynonpiangere, Achille Lauro ha detto al ragazzo che è migliorato però pensa che sia più da discografia che da talent. A parer suo dal punto di vista vocale non è allo stesso livello degli altri, a quel punto è intervenuto Francesco Gabbani per prendere le difese del ragazzo, che prima della sua eliminazione faceva parte del suo team. Secondo il cantante conta anche l’identità e l’emozione, pensa infatti che X Factor non può essere solo una gara di ugole.

Battibecco a X Factor tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: volano pungenti frecciatine tra i due giudici

Con un sarcastico sorriso Achielle Lauro si è rivolto a Francesco Gabbani dicendo: “Stai facendo polemica solo per alimentare il programma“, lui però ha risposto dicendo che voleva solo fare giustizia. I due hanno continuato a punzecchiarsi fino a quando non sono stati interrotti da Giorgia, la conduttrice infatti ha chiesto di poter andare avanti con la gara riportando subito il sereno.

Dopo che Rob si è esibita Achille Lauro ha rivolto un’altra provocazione al suo collega con una pungente frecciatina. Queste le sue parole: “Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata”. La velenosa battuta del giurato ha spiazzato Francesco Gabbani, ma non ha alimentato ancora lo scontro. I due ad ogni modo non si sono portati rancore a lungo, nel corso della puntata infatti hanno fatto pace con un abbraccio in diretta.

