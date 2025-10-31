I live di X Factor 2025 tornano in onda oggi con una nuova puntata di cui Emma Marrone sarà ospite speciale: cosa accadrà ai cantanti.

X Factor 2025 live: la seconda puntata in diretta

Amanda è la seconda eliminata ai live di X Factor 2025, la giovane cantante ha perso il ballottaggio con Michelle. Un finale ad alto tasso emotivo che ha portato all’uscita di scena dell’artista di Jake La Furia, mentre si è salvata l’artista di Gabbani. “Grazie a tutti, è stata un’esperienza meravigliosa” ha detto la ragazza congedandosi dal pubblico.

Finale con piccola tensione, con Achille Lauro che ha portato i giudizi in parità fino al til, dopo essersi rifiutato di votare quando era giunto il suo turno, lasciando la parola alla collega Paola Iezzi. E i social non hanno gradito (agg. di Vincenzo Pennisi)

X Factor 2025 live: applausi per Emma

Tra un'esibizione e l'altra tocca anche a Emma Marrone guadagnarsi la scena sul palco. La cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi ha fatto tappa in studio, cantando il nuovo singolo Brutta Storia.

Applausi a scena aperta per la cantante, che invita Giorgia ai suoi live del prossimo anno. Dopo una piccola gaffe, la padrona di casa di X Factor accetta l’invito con grande piacere. (Agg. di Vincenzo Pennisi)

X Factor 2025 live: Mayu emoziona il pubblico

Tocca poi a Mayu, la cantante italo giapponese ancora una volta si è messa in mostra. “Mayu ha tutte le caratteristiche per meritarsi questo palco e per poter stare qua, per me l’esibizione è stata positiva, ci sono delle criticità, ma lei ha il coraggio di gettare il cuore oltre all’ostacolo”.

Dopo “Tutti” di Calcutta, Mayu è sbarcata States con Katy Perry. In inglese rende bene, ha un’attitudine molto internazionale questa giovane italo-giapponese che ha già avuto modo di emozionare il pubblico nelle scorse settimane (agg. di Vincenzo Pennisi).

X Factor 2025 live: tutti pazzi per Rob

Prime esibizioni durante la seconda puntata dei live di X Factor, Rob ruba la scena e si guadagna la standing ovation in studio. Grandi emozioni per la giovane artista, che raccoglie gli applausi di tutta la giuria, da Gabbani a Paola Iezzi, passando per Jake La Furia e Achille Lauro, tutti uniti nei complimenti.

E anche sui social arriva un fiume di complimenti per la cantante che si è presentata sul palco con una versione rock. “Questa canzone è di una difficoltà inaudita, ma l’ha portata avanti abbastanza bene, giustamente arrangiamento rock”, “Voce pazzesca, Rob è da top 3 in questo X Factor, merita questo e tanto altro successo” (Agg. di Vincenzo Pennisi)

X Factor 2025 live: le esibizioni

Dopo le emozioni vissute con la prima puntata, torna l’appuntamento con i live di X Factor 2025 con i concorrenti che, dopo aver rotto il ghiaccio, puntano con decisione a superare il turno e a conquistare il passaggio alla terza puntata. Dopo l’eliminazione dei Coppers Jitters, unica band dell’attuale edizione del talent show che erano arrivati ai live con la squadra di Achille Lauro, oggi, giovedì 30 ottobre 2025, il secondo live promette scintille, emozioni ma anche colpi di scena. Sul palco dell’X Factor Arena, a presentare tutte le esibizioni ma anche a dare la parola ai giudici, sarà come sempre, la padrona di casa Giorgia che, oltre ad essere perfetta nel suo ruolo di conduttrice, è sempre più empatica con i concorrenti che, per la prima volta, stanno affrontando un palco importante come quello del talent show.

A seguire con trasporto tutte le performance saranno i giudici Achille Lauro il cui gruppo ha già perso un pezzo, Paola Iezzi che punta a portare alla prossima puntata tutti i suoi cantanti, Jack La Furia che sta provando a far seguire un percorso preciso ai suoi allievi e Francesco Gabbani che hanno preparato i propri concorrenti assegnando loro i pezzi per esaltare il loro talento per conquistare la fiducia anche del pubblico. Il palco, poi, diventerà bollente con l’arrivo di Emma Marrone, ospite speciale della serata.

X Factor 2025 live: le assegnazioni della seconda puntata

La squadra di Achille Lauro è composta da soli due cantanti e per la seconda puntata di X Factor 2025, il giudice ha scelto due brani importanti: Amandoti” dei CCCP è il brano con cui dovrà misurarsi Layana mentre eroCaddeo dovrà esibirsi sulle note di Sere nere di Tiziano Ferro. Francesco Gabbani, invece, ha scelto tre brani amatissimi del momento comeAbissale di Tananai per tellynonpiangere; “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars per PierC e “Next To Me” degli Imagine Dragons per Michelle.

Jack La Furia, invece, per Amanda ha scelto “No Time To Die” di Billie Eilish; “Kurt Cobain” di Brunori Sas è il brano scelto per Tomasi mentre Delia dovrà misurarsi con “Pink Soldiers” di 23. Infine, Paola Iezzi, ha puntato su brani internazionali ma anche su brani storici della musica italiana scegliendo “Virtual Insanity” dei Jamiroquai per Viscardi; “Unconditionally” di Katy Perry per Mayu mentre per Rob ha scelto uno dei brani più famosi dei Matia bazar ovvero Ti sento.

X Factor 2025: come seguire la seconda puntata dei live

Per gli amanti della musica e dei talent show, dunque, la seconda puntata dei live di X Factor 2025 sarà imperdibile e potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky a partire dalle 21.15. La puntata, inoltre, alla stessa ora, potrà essere seguita anche in diretta streaming su Now Tv.