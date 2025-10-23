I live di X Factor 2025 partono oggi 23 ottobre: tutto quello che accadrà sul palco e l'arrivo di Annalisa come super ospite.

L’attesa è finalmente finita sia per i cantanti in gara che per il pubblico di X Factor 2025 che, dopo aver seguito le intense puntate dedicate alle audizioni, ai bootcamp e ai last call che hanno regalato clamorosi colpi di scena e scelte che in pochi si aspettavano, è pronto a seguire con trasporto e intensità anche la parte più importante del talent show di Sky.

Perchè Tellynonpiangere si chiama così: Giorgio Campagnoli a X Factor 2025/ Il toccante retroscena

Oggi, giovedì 23 ottobre, infatti, comincia la fase più importante di X Factor 2025 ovvero quella dei live che, settimana dopo settimana, metterà fine al sogno dei concorrenti che dovranno tirare fuori le unghie e il talento per conquistare la finalissima del 4 dicembre che, anche quest’anno, si svolgerà nella suggestiva e mozzafiato Piazza del Plebiscito di Napoli. Dopo aver racconto l’ansia, le paure e le emozioni di tutti i protagonisti delle audizioni, questa sera, Giorgia torna sul palco di X Factor in qualità di padrona di casa per guidare una serata che si preannuncia assolutamente imperdibile.

Mayu, chi è la cantante italo giapponese nel team Paola Iezzi a X Factor/ Francesca Michielin "tifa" per lei

X Factor 2025: cosa avverrà nel live del 23 ottobre

Dopo averli scelti, non senza difficoltà, i giudici Achille Lauro, Jack La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, questa sera, vedranno per la prima volta in live i concorrenti di X Factor 2025 che si esibiranno in due manche di cover in attesa di potersi esibire, nelle prossime settimane, anche sulle note dei propri inediti. Achille Lauro, così, proverà a portare alla prossima puntata la 25enne Layana, la band milanese dei Copper Jitters e il 24enne eroCaddeo.

Sono tutti cantanti singoli, invece, i concorrenti di Francesco Gabbani che, per i live, ha puntato tutto sul 23enne tellynonpiangere, sulla voce di Michelle e il 24enne PierC che è anche un pianista. Tomasi, primo concorrente della squadra di Jack La Furia ha solo 16 anni e ha stupito tutti durante la prima fase del programma. Completano la squadra del rapper le 25enni Amanda e Delia. Infine, nella squadra di Paola Iezzi, ci sono il 24enne Viscardi che studia al conservatorio, la 19enne Rob e Mayu su cui la iezzi ha scommesso utilizzando l’x pass.

Omer e Mattia nuova coppia del Grande Fratello 2025? Esplode la ship/ Web pazzo di loro: video

Come seguire in diretta streaming X Factor 2025

Sarà una serata davvero lunga e intensa quella di oggi di X Factor 2025 che, per la prima puntata dei live avrà anche come ospite speciale la splendida voce di Annalisa la cui carriera è partita da Amici di Maria De Filippi. Per seguire la prima puntata dei live in diretta televisiva basterà sintonizzare il televisore su Sky Uno a partire dalle 21.15. Per la diretta streaming, invece, sarà sufficiente collegarsi a Now Tv. Tv8, poi, trasmetterà la serata in chiaro martedì prossimo.