X Factor 2025, nella prima puntata dei live show sono stati eliminati i Copper Jitters, cosa hanno detto i giudici in fase di votazione.

La prima puntata dei live show di X Factor 2025 è andata in onda ieri sera, giovedì 23 ottobre 2025, al termine della quale i Copper Jitters sono stati eliminati. I cantanti in gara con il loro incredibile talento sono riusciti ancora una volta a stupire e ad emozionare tutti, uno di loro però doveva concludere il suo percorso nel noto talent show. Nella prima manche eroCaddeo si è esibito per primo con una canzone di Lucio Battisti. Dopo di lui Rob ha deciso di cantate un brano di Alain Morissette.

Perchè Tellynonpiangere si chiama così: Giorgio Campagnoli a X Factor 2025/ Il toccante retroscena

Anche Tellynonpiangere con la sua esibizione ha ottenuto molti consensi, l’aspirante cantante ha scelto una canzone di Coez. Dopo di lui è stato il turno di Amanda che ha lasciato tutti a bocca aperta cantando Wrecking Ball di Miley Cyrus. L’ultimo ad esibirsi nella prima manche è stato Viscardi che ha cantato davanti ai giudici un medley di Pino Daniele. In seguito alle esibizioni è stata Amanda a rischiare di essere eliminata, lei fa parte del team di Jake La Furia.

Mayu, chi è la cantante italo giapponese nel team Paola Iezzi a X Factor/ Francesca Michielin "tifa" per lei

Live Show X Factor 2025, cos’altro è successo nella prima puntata? I Copper Jitters sono stati eliminati

Durante la seconda manche è stata Delia ad esibirsi per prima, dopo di lei è toccato a Michelle che ha cantato una canzone di Samuele Bersani. Subito dopo si è esibito Tomasi con il brano di Blanco Lucciole, i Copper Jitters invece hanno cantato il brano Tutti Frutti. Mayu ha cantato un brano di Calcutta e con la sua incantevole voce ha spiazzato tutti, per ultimo si è esibito PierC con Rocket Man e come al solito ha lasciato tutti senza parole. Questa volta sono stati i Copper Jitters a finire a rischiare l’eliminazione.

Alessandro Tomasi, chi è il cantante di X Factor-2025/ Ha iniziato a scrivere i suoi brani a 13 anni

Durante la prima puntata dei live show di X Factor 2025 ci sono state altre due esibizioni, dopodiché i giudici hanno dovuto esprimere il loro voto. Solo Achille Lauro ha cercato di salvare i Copper Jitters, facevano parte del suo team, gli altri giudici invece hanno espresso la loro preferenza per Amanda. Cosa hanno detto in fase di votazione? Paola Iezzi ha fatto sapere che lei ama le band e il rock n roll però non si è stupita come avrebbe voluto nel momento in cui hanno suonato. A detta sua qualcosa non ha funzionato e non ha avvertito l’energia. Anche Jake La Furia e Francesco Gabbani avevano scelto di eliminare i Copper Jitters, con tre voti negativi sono stati loro gli eliminati della prima puntata dei live show di X Factor 2025.