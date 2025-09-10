Tutto quello che c'è da sapere su X Factor 2025: dalla giuria al numero di puntate, ecco le novità.

Tutto pronto per il ritorno in tv di X Factor, il talent show di Sky che, anche quest’anno, sarà condotto da una delle voci italiane più belle della musica italiana ovvero quella di Giorgia. Accanto alla conduttrice, naturalmente, ci sarà non solo una giuria inflessibile ma anche pronta a combattere per avere i migliori talenti che si presenteranno sul palco. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, le audizioni sono state già registrate mentre i live che cominceranno dopo la scelta dei concorrenti che andranno a formare le quattro squadre andranno in onda in diretta.

“Quello che si può fare per chi sta per salire sul palco è stargli accanto – ha detto Giorgia intervenendo alla presentazione della nuova stagione nella palestra del Liceo Artistico Boccioni di Milano, davanti a 300 studenti -. A me piace fare una battuta e sdrammatizzare. I ragazzi sanno cosa vogliono e salgono sul palco già centrati, anche i giudici sono bravi a farli sentire a loro agio”.

X Factor 2025: tutte le novità della nuova edizione

La data da segnare sul calendario è l’11 settembre, giorno in cui andrà in onda su Sky la prima puntata di X Factor 2025. Dopo la fase delle audition, si passa ai Bootcamp e alle Last Call per arrivare ai Live Show e alla finalissima del 4 dicembre che, anche quest’anno andrà in onda in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. In giuria, oltre ai confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, arriva la new entry Francesco Gabbani che sostituisce Manuel Agnelli.

“Io cerco una cosa molto semplice, che sta alla base di una carriera artista, e cioè l’autenticità. Gli altri giudici mi hanno accolto molto bene. Sono fortunato, perché il gruppo è molto gentile umanamente al di là delle competenze professionali, mi sento accettato e c’è un bel clima. Per me si tratta di un’esperienza bellissima e nuova. All’inizio ero preoccupato ma vorrò trasmettere che sono i no che mi hanno fatto male in passato a fare bene quando motivati da un perché”, le parole di Gabbani alla presentazione dello show riportate da AdnKronos. L’attesa, dunque, sta per finire. Tra pochissime ore la musica e lo show di X Factor torneranno ad infiammare Sky e i social dove il pubblico è pronto a commentare le varie esibizioni.

