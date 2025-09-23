Su Tv8 va in onda oggi 23 settembre la seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2025: Francesco Gabbani ancora protagonista con nuovi scontri

Oggi 23 settembre, su Tv8 va in onda in chiaro la seconda puntata di X Factor 2025, che gli abbonati a Sky e Now Tv hanno già potuto seguire in diretta giovedì scorso. Siamo arrivati alla seconda puntata di Audizioni, durante la quale i quattro giudici ascolteranno altri talenti al fine di decidere chi far passare ai Bootcamp e chi, invece, far tornare a casa. La giuria, quest’anno, ritrova tre membri della scorsa stagione – Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi – e aggiunge al suo organico Francesco Gabbani, che prende il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli.

Proprio Gabbani è stato protagonista, nel corso della prima puntata della Audizioni, di alcuni diverbi col resto della giuria, e in particolare con Paola Iezzi, in merito alle esibizioni dei concorrenti. Contrario al cambio della melodia dei brani, soprattutto se iconici, Gabbani ha criticato la scelta di alcuni giovani artisti presentatisi sul palco, arrivando a scontrarsi con Paola.

X Factor 2025, anticipazioni seconda puntata Audizioni su TV8: nuovo scontro per Francesco Gabbani

Gli scontri continueranno anche nel corso della seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2025, durante le quali Francesco Gabbani tornerà a sottolineare l’importanza della purezza della melodia originale, suscitando un diverbio con Paola Iezzi, che sostiene invece che l’unica cosa a non poter essere cambiata sono gli accordi, il resto è ‘licenza artistica’. A stemperare gli animi ci penseranno Jake e Achille, oltre che ai nuovi concorrenti che si presenteranno sul palco, supportati dall’immancabile Giorgia. Nuove band e artisti solisti entreranno a far parte del gruppo che rivedremo ai Bootcamp. L’ultima tranche di concorrenti sarà ascoltata nella terza ed ultima puntata delle Audizioni, in onda in chiaro martedì prossimo, 30 settembre, e giovedì 25 settembre per chi è abbonato a Sky. Per seguire la seconda puntata, basterà sintonizzarsi su TV8 a partire dalle 21.35.