La terza ed ultima puntata di Audizioni di X Factor 2025 va in onda questa sera, 30 settembre, in chiaro su TV8. Parliamo della puntata andata già in onda giovedì scorso per gli abbonati a Sky e Now Tv, che ha visto esibirsi gli ultimi concorrenti prima della fase successiva: i Bootcamp. Ad assistere a queste esibizioni e a decidere chi merita un sì è la giuria composta da Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani.

Dopo due puntate alquanto movimentate, la terza sarà per la giuria un po’ più calma, almeno in quanto a polemiche. Negli scorsi appuntamenti, Gabbani e Iezzi hanno avuto più di un battibecco a causa delle diverse opinioni sulle performance dei concorrenti e su cosa questi possono cambiare in una canzone famosa e cosa no. Stasera, l’attenzione sarà tutta per gli ultimi aspiranti artisti di X Factor 2025.

A salire sul palco stasera sarà il 16enne Tommaso Vulpio, la sfrontata band dei Black Cats (composta da Tommaso, Mathias, Davide e Ali); la 19enne di Catania Roberta Scandurra, e ancora il 21enne Giuseppe Toma, in arte Toma. I giudici di X Factor 2025 ascolteranno anche le esibizioni di Layana Oriot, 25enne di Vimercate; del 16enne di Venezia Alessandro Tomasi, dei Kokomò, ma anche di Caterina Ineichen e di Vincenzo Viscardi.

Alla fine delle audizioni, i giudici avranno scelto i concorrenti che torneranno in gara per i Bootcamp a partire dalla prossima puntata, con un format del tutto nuovo rispetto agli scorsi anni. Ricordiamo che la terza puntata di X Factor 2025 va in onda in chiaro questa sera su TV8 a partire dalle 21.30 e in diretta streaming sul sito di TV8. La puntata è già disponibile su Now e Sky per gli abbonati.